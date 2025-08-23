Ο Αντρέας Γεωργίου ποζάρει με τη Σιμώνη Χριστοδούλου λίγο πριν γίνουν γονείς: «Το αγαπημένο μου πρόσωπο» έγραψε
Ο Αντρέας Γεωργίου ποζάρει με τη Σιμώνη Χριστοδούλου λίγο πριν γίνουν γονείς: «Το αγαπημένο μου πρόσωπο» έγραψε
Το ζευγάρι βρέθηκε σε παραλία της Κύπρου
Ως το αγαπημένο του πρόσωπο χαρακτήρισε ο Αντρέας Γεωργίου τη Σιμώνη Χριστοδούλου, με το ζευγάρι να ποζάρει μαζί στη θάλασσα λίγο πριν γεννηθεί το πρώτο του παιδί.
Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός με την εγκυμονούσα σύζυγό του βρέθηκαν σε παραλία της Αγίας Νάπας, στην Κύπρο. Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram, o Αντρέας Γεωργίου κοινοποίησε ένα στιγμιότυπο με τη Σιμώνη Χριστοδούλου, η οποία φαίνεται να τον φιλάει.
«Ήλιος, θάλασσα και το αγαπημένο μου πρόσωπο δίπλα μου» έγραψε ο ηθοποιός στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του.
Δείτε την ανάρτησή του
Λίγο πριν γίνουν γονείς, ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου μίλησαν για την ιστορία πίσω από την πρόταση γάμου στη Νέα Υόρκη. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «ΟΚ!», ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι η πρόταση έγινε τον Νοέμβριο του 2023, μετά από ταξίδι που είχαν πραγματοποιήσει στο Σικάγο. «Είχα οργανώσει να πάμε μετά στη Νέα Υόρκη, γιατί εγώ είχα ζήσει εκεί και είχα κάνει τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα και πάντα της έλεγα ιστορίες από την πόλη αυτή. Επειδή το ταξίδι συνέπιπτε και με τη μέρα που "έφυγε" η γιαγιά μου, ήθελα να βάλω σε αυτή την ημερομηνία και κάτι ευχάριστο», εξήγησε.
Το σχέδιό του περιλάμβανε μια βόλτα στο Σέντραλ Παρκ την ώρα που έδυε ο ήλιος, καθώς και διαμονή στο Plaza Hotel, γνωστό και από τα γυρίσματα της ταινίας «Μόνος στο Σπίτι». Ωστόσο, τα πλάνα τους ανατράπηκαν λόγω του μαραθωνίου της Νέας Υόρκης που έκλεισε δρόμους και καθυστέρησε τη βόλτα τους. Παρά τις δυσκολίες, η πρόταση έγινε τελικά πάνω σε έναν βράχο στο πάρκο.
«Είχα βρει τη λίμνη με τις βαρκούλες στο Σέντραλ Παρκ την ώρα που έπεφτε ο ήλιος για να είναι ειδυλλιακό το σκηνικό. Είχα κλείσει να μείνουμε στο Plaza, όπου είχε γυριστεί το "Μόνος στο σπίτι", μια από τις αγαπημένες μου ταινίες, γιατί ήθελα να το ζήσουμε σαν παραμύθι. Φεύγουμε από το ξενοδοχείο να περάσουμε απέναντι στο πάρκο και ο δρόμος είναι κλειστός γιατί εκείνη τη μέρα γίνεται ο μεγάλος μαραθώνιος της Νέας Υόρκης. Κάνουμε παράκαμψη, αργούμε και οι βαρκούλες έχουν κλείσει», ανέφερε.
Συμπλήρωσε, μάλιστα: «Να σταματάει για χοτ ντογκ, εγώ να είμαι ανυπόμονος και να με ρωτάει "μα τι έχεις πάθει σήμερα;". Κι εγώ να έχω ιδρώσει από το άγχος μου γιατί δεν είχα ξανακάνει πρόταση γάμου, όπως καταλαβαίνεις. Φτάνουμε εκεί, κλειστές οι βαρκούλες, βλέπω έναν βράχο και της λέω "πάμε να καθίσουμε εκεί". Ε, και της έκανα την πρόταση».
Η Σιμώνη Χριστοδούλου αποκάλυψε ότι την εξέπληξε η πρόταση γάμου, καθώς και οι δύο είχαν ξεκαθαρίσει στο παρελθόν ότι δεν επιθυμούσαν να παντρευτούν. «Για μένα το μεγαλύτερο σοκ ήταν όχι η ίδια η πρόταση, αλλά ότι μου την έκανε ο Αντρέας. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα το έκανε, γιατί ήμασταν και οι δύο κάθετοι ότι δεν θέλαμε να παντρευτούμε στη ζωή μας», ανέφερε.
Από την πλευρά του, ο Αντρέας Γεωργίου παραδέχτηκε: «Ως ιδέα ο γάμος με έκανε να νιώθω ότι πνίγομαι, ότι χάνω την ελευθερία μου. Μόνο με τη Σιμώνη θα μπορούσα να κάνω αυτό το βήμα, γιατί δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήμουν παγιδευμένος σε μια κατάσταση. Είμαστε ελεύθεροι μέσα στη σχέση μας».
