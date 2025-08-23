Ο Αντρέας Γεωργίου ποζάρει με τη Σιμώνη Χριστοδούλου λίγο πριν γίνουν γονείς: «Το αγαπημένο μου πρόσωπο» έγραψε





Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός με την εγκυμονούσα σύζυγό του βρέθηκαν σε Γεωργίου τη Σιμώνη Χριστοδούλου , με το ζευγάρι να ποζάρει μαζί στη θάλασσα λίγο πριν γεννηθεί το πρώτο του παιδί.Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός με την εγκυμονούσα σύζυγό του βρέθηκαν σε

Αντρέας Γεωργίου κοινοποίησε ένα στιγμιότυπο με τη Σιμώνη Χριστοδούλου, η οποία φαίνεται να τον φιλάει.

ηθοποιός στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του.



Ο Αντρέας Γεωργίου περιέγραψε την πρόταση γάμου στη Σιμώνη Χριστοδούλου

Κλείσιμο