Απολογείται σήμερα ο 41χρονος δολοφόνος της Βασιλικής στην Καλαμάτα - Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα παρά τις 45 μαχαιριές

Φίλοι και συγγενείς περιγράφουν έναν εφιάλτη ζήλιας, απειλών και ελέγχου που βίωνε η 39χρονη - Καταγγελίες ότι ο 41χρονος τη χτυπούσε ακόμη και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της