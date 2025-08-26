Η νέα συγκινητική ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου
Η νέα συγκινητική ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου
Οι δύο γυναίκες ήταν στενές φίλες - Η 41χρονη πέθανε το Σάββατο χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο
Μία νέα συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου έκανε η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία πέθανε το Σάββατο 23 Αυγούστου στα 41 της χρόνια έπειτα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.
Οι δύο γυναίκες υπήρξαν στενές φίλες, με την παρουσιάστρια να είναι συντετριμμένη με τον θάνατό της. Το βράδυ της Δευτέρας 25 Αυγούστου, η Κατερίνα Καινούργιου ανάρτησε μια εικόνα στα social media, στην οποία εμφανίζεται εκείνη και η εκλιπούσα σε μορφή καρτούν, να περπατούν πιασμένες χέρι χέρι.
Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια, η 41χρονη ήταν «υπερβολικά καλή για αυτόν τον κόσμο». Στη συνέχεια, μίλησε για τον χαρακτήρα της, σημειώνοντας ότι αγαπήθηκε πολύ από την οικογένεια, τους φίλους και τον Ντέμη Νικολαΐδη, τον οποίο χαρακτήρισε «υπέροχο σύντροφο». Επίσης, την αποκάλεσε «άγγελο», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τις στιγμές που πέρασαν μαζί.
«Από δω και πέρα θα σε ψάχνω μόνο στην καρδιά μου, από όπου δεν πρόκειται να φύγεις ποτέ. Όσο και αν προσπάθησα, δεν βρήκα τις λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθω τούτη την ώρα του δύσκολου αποχαιρετισμού. Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει τη θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριέψει όλους!!! Πάλεψες σαν λιοντάρι, αστέρι μου. Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Ήσουν πιο δυνατή απ’ όσο χωράει ο ανθρώπινος νους» σημείωσε αρχικά η παρουσιάστρια.
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αγαπήθηκες τόσο πολύ, Αλεξ μου, όσο κανένας άλλος, από την οικογένειά σου, από εμάς τους φίλους σου και από τον υπέροχο σύντροφό σου! Ώρες-ώρες σκέφτομαι πως ήσουν υπερβολικά καλή για αυτόν τον κόσμο. Πάντα με χαμόγελο, αισιοδοξία, καλοσύνη και αγάπη για όλους! Τόσο όμορφη μέσα και έξω όσο καμία άλλη, αστέρι μου! Ήσουν πάντα εκεί για όλους».
Κλείνοντας, η Κατερίνα Καινούργιου έγραψε: «Ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε την ευλογία να σε έχω φίλη μου. Οι στιγμές μας άπειρες και θα τις κρατάω πάντα μέσα μου σαν φυλαχτό. Αν τα δάκρυα μου μπορούσαν να χτίσουν μια σκάλα και οι αναμνήσεις ένα δρόμο, θα σκαρφάλωνα πάνω στον παράδεισο να σε αγκαλιάσω μια τελευταία φορά. Τώρα θα περιμένω εγώ πότε θα ξανασυναντηθούμε. Ως τότε, να έρχεσαι στα όνειρά μου και να μου γελάς δυνατά, να μου δίνεις δύναμη και να τα ομορφαίνεις όπως έκανες συνέχεια… Καλό παράδεισο, άγγελέ μου… να προσέχεις εκεί ψηλά».
