Σόφι Τέρνερ: Ο λόγος που δεν θέλει να επιστρέψει στις ΗΠΑ μετά τον χωρισμό της από τον Τζο Τζόνας
Η ηθοποιός ζει μόνιμα στην Αγγλία μετά την απόφαση να τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον τραγουδιστή
Την απόφασή της να μην επιστρέψει στις ΗΠΑ μετά τον χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της, Τζο Τζόνας σχολίασε η Σόφι Τέρνερ, η οποία πλέον ζει στην Αγγλία.
Όπως ανέφερε η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Flaunt», που δημοσιεύθηκε στις 22 Αυγούστου, αυτή η επιλογή της δημιουργεί ασφάλεια: «Απλά νιώθω τόσο σαν το σπίτι μου εδώ. Δεν θέλω ποτέ να μετακομίσω ξανά».
Η Τέρνερ μίλησε επίσης για τις αλλαγές που έχει παρατηρήσει στην καθημερινότητά της: «Ζώντας στις ΗΠΑ, δεν εκτιμούσα πόσο σημαντικοί είναι οι φίλοι και η οικογένεια και πόσο ζωτικής σημασίας είναι για την ευημερία σου μέχρι να είσαι μακριά τους. Επέστρεψα γεμάτη ευγνωμοσύνη για αυτούς».
Ο χωρισμός του Τζο Τζόνας και της Σόφι Τέρνερ οδήγησε αρχικά σε μια έντονη διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών τους, η οποία λύθηκε με συμφωνία τον Οκτώβριο του 2023. Σχολιάζοντας αυτή τη δύσκολη περίοδο, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι έχει ανάμεικτα συναισθήματα για το πώς εξελίχθηκε η κατάσταση.
«Δεν είμαι ευτυχισμένη με τον τρόπο που εξελίχθηκαν όλα, ειδικά όταν πρόκειται για τα παιδιά μου», δήλωσε η ηθοποιός στο «British Vogue» τον Μάιο του 2024 και πρόσθεσε: «Εκείνα είναι τα θύματα σε όλο αυτό. Αλλά νομίζω ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρουμε. Ο Τζο είναι ένας καταπληκτικός πατέρας για τα παιδιά μας και αυτό είναι το μόνο που μπορώ να ζητήσω».
Από τη στιγμή του ταραχώδους χωρισμού τους, φαίνεται ότι η σχέση τους έχει βελτιωθεί και οι δύο πρώην σύζυγοι συνεργάζονται καλύτερα σε ό,τι αφορά την ανατροφή των παιδιών τους. Ο Τζο Τζόνας έχει μιλήσει θετικά για τη σχέση τους ως, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους αποτελεσματικά μετά τον χωρισμό.
Sophie Turner never wants to live in the US again after moving home to the UK https://t.co/CfYm7STsLb pic.twitter.com/6roBfYvciy— New York Post (@nypost) August 25, 2025
