Στο νέο Marie Claire Ιουνίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Ανάμεσα στα συριανά αρχοντικά και τις βραχώδεις παραλίες της Ερμούπολης, εντυπωσιακά κομμάτια και αξεσουάρ γίνονται η βάση για εμφανίσεις με ανεπιτήδευτη λάμψη. Πλούσιες φούστες, ασύμμετρες ντραπέ γραμμές, φλοράλ μοτίβα, καλοκαιρινά φορέματα, μαγιό και ασπρόμαυρα σύνολα με φόντο την πανέμορφη Σύρο, συνθέτουν μια γκαρνταρόμπα φτιαγμένη για τα επίσημα αλλά και τα αυθόρμητα ραντεβού του καλοκαιριού. Γιατί αυτή τη σεζόν, το ντύσιμο γίνεται μέρος της διασκέδασης.Στο ίδιο τεύχος, διαβάζουμε για τη φούστα ως το απόλυτο κομμάτι της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας,αλλά και για τα αξεσουάρ που δίνουν στις εμφανίσεις την υπερβολή και τη λάμψη που ζητά η εποχή.Καθώς το καλοκαίρι ξεκινά και μας καλεί να κοινωνικοποιηθούμε αναπολούμε τη χαρά της φιλοξενίας και τη σημασία τού να ανοίγεις το σπίτι ή το μπαλκόνι σου για τους φίλους σου, ακόμη και χωρίς ινσταγκραμικά σερβίτσια. Γιατί το να περιποιείται κανείς τους ανθρώπους του παραμένει ένα από τα πιο ουσιαστικά flex.Με το φαινόμενο των tradwife influencers να κερδίζει έδαφος και την αποκαθήλωση του girlboss ιδανικού από τη γενιά Z, αναρωτιόμαστε τι κρύβεται πίσω από τη νέα γοητεία της «ψηφιακής νοικοκυράς». Είναι αθώα νοσταλγία, στροφή στον συντηρητισμό ή μια αντίδραση σε ένα εργασιακό και κοινωνικό μοντέλο που υποσχέθηκε στις γυναίκες ότι μπορούν να τα έχουν όλα;Κάθε μήνα συναντάμε καλλιτέχνες που μας εμπνέουν με την τέχνη, τα λόγια και τις ιδέες τους. Σε αυτό το τεύχος:Η Νεφέλη Φασούλη μοιράζεται σκέψεις για το παρελθόν και όνειρα για το μέλλον, λίγο πριν τη συναυλία της στο Θέατρο Βράχων.Η Billie Kark, με αφορμή τη νέα της κυκλοφορία και το ζωογόνο Έρεβος, μιλά για τη γυναικεία δημιουργία και τη μουσική ως ανάγκη.Το Παιδί Τραύμα, μέσα από το άλμπουμ του Δεύτερη ζωή, μας θυμίζει ότι η ευτυχία μπορεί να βρίσκεται πολύ πιο κοντά απ' όσο νομίζουμε.Ο Monsieur Minimal ετοιμάζει ένα «Μουσικό Δείπνο» στο Gazarte Roof Stage, λίγο πονηρά και αρκετά τρυφερά.Πέντε ερμηνεύτριες της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών μοιράζονται κάτι από τη μαγεία του κόσμου τους λίγο πριν από τις δύο συναυλίες του Ιουνίου με τις οποίες θα αποχαιρετήσουν μαζί μας το Ηρώδειο.Ακόμη, η απρόσμενη σχέση της Κέιτ Μος με τον Λούσιαν Φρόιντ έγινε ταινία.Η ομορφιά ετοιμάζεται για το καλοκαίρι με 10 αλήθειες για τα αντηλιακά, την τάση του blonzer και τα θερινά αρώματα που αξίζουν μια δοκιμήΗ θάλασσα γίνεται πηγή δημιουργικότητας για τη Μυρσίνη ΑλεξανδρίδηΈνα σπίτι στα Κύθηρα μάς μεταφέρει τη ζεστασιά και το φως του Ιονίου.