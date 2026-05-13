Μπαρτζώκας ενόψει Final 4: «Έχουμε μεγαλύτερη δίψα από τον πιο φανατικό οπαδό του Ολυμπιακού»
Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την άνετη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Κολοσσό για τα playoffs της Basket League
Ο Ολυμπιακός έκανε άνετα το 1-0 στη σειρά των playoffs της Basket League κόντρα στον Κολοσσό, διαλύοντάς τον με 117-76.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρά την άνετη νίκη δεν θεωρεί πως βοήθησε ιδιαίτερα στον ρυθμό του Ολυμπιακού η άνετη νίκη επί του Κολοσσού.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Δύσκολο να κάνουμε ένα σχόλιο για ματς που τελείωσε με τόσο μεγάλη διαφορά. Τα παιδιά του Κολοσσού έχουν να παίξουν 20 μέρες, ξέρουν ότι θα αποκλειστούν και το κίνητρο προφανώς έχει εκλείψει.
Η ομάδα τους εξασφάλισε την παραμονή που ήταν ο βασικός στόχος και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ήταν ένα αντιπαράδειγμα σήμερα, σκοράραμε όποτε θέλαμε.
Το παιχνίδι με τη Φενέρ θα είναι πολύ πιο σκληρό, απέναντι σε μια πολύ καλύτερη άμυνα», τόνισε στην ΕΡΤ.
Παράλληλα αναφέρθηκε στο πολύ υψηλό κίνητρο που έχει η ομάδα του εν όψει του Final 4. «Σε μας από την αρχή της χρονιάς βλέπω πολύ μεγάλο κίνητρο, ήμασταν πρώτοι στην κανονική περίοδο, περάσαμε με 3-0 στο Final 4 και είμαστε αήττητοι στο πρωτάθλημα.
Έχουμε δείξει ότι είμαστε σοβαρή ομάδα, έχουμε ποιότητα και το κίνητρό μας είναι τεράστιο.
Δίψα έχουμε περισσότερο από όλους, από τον πιο φανατικό φίλο του Ολυμπιακού έχουμε περισσότερη δίψα, γιατί είναι το έργο μας, η δουλειά μας.
Πολλές φορές η δίψα πρέπει να μπει σε κάποια καλούπια γιατί πολλές φορές μετά πιο πολύ να είσαι συγκεντρωμένος. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος στα πράγματα που πρέπει να κάνεις».
