Ο κεραυνοβόλος έρωτας της Πέγκυς Ζήνα με τον Γιώργο Λύρα και η επέμβαση καρδιάς: «Ήμουν εφτά μηνών έγκυος όταν του έτυχε»

Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην πορεία που έχει διαγράψει όλα αυτά τα χρόνια στον χώρο της μουσικής, σημειώνοντας πως έχει λογοκριθεί μόνο δύο φορές. «Δύο φορές αυτολογοκρίθηκα σε αυτά τα χρόνια. Η μία ήταν με τον Μιχάλη Ρακιντζή και η άλλη ήταν με την άμυνα μου προς μία δήλωση της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Ήταν οι δύο φορές που αυτολογοκρίθηκα και είπα “τι έπαθες τώρα, αφού δεν είσαι εσύ αυτό. Άμα είχες νεύρα, γιατί δεν τα έβγαζες στον κολλητό σου στον καναπέ; Ήταν ανάγκη να τα πεις δημοσίως; Δεν είμαι εγώ αυτό". Δηλαδή δεν μ’ άρεσα μετά», δήλωσε.



Για την παρεξήγηση με την Ελένη Τσαλιγοπούλου πρόσθεσε: «Δεν την παίρνω πίσω, γιατί πολλοί λένε “καλά τη γύρισες την μπιφτέκα τώρα”; Όχι. Ο σοφός άνθρωπος -γιατί μεγαλώνουμε, γιατί ζούμε- πρέπει να κοιτάει πίσω και να αναθεωρεί και να λέει “Μετά από είκοσι χρόνια θα το έκανες;”. Ωραία. Ναι, ήταν άμυνα. Γιατί τότε είχε πει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, που πολύ εκτιμώ, σε ένα βραβείο Αρίων που είχα πάρει, τη ρώτησαν από μία εφημερίδα “πώς αισθανθήκατε που δεν πήρατε κάποιο βραβείο φέτος;” και λέει “μα εγώ δεν είμαι σαν την Πέγκυ Ζήνα και τη Δέσποινα Βανδή, που το μόνο που τους νοιάζει είναι να χορεύει ο κόσμος πάνω στο τραπέζι”. Είχα θιχτεί και γι’ αυτό απάντησα. Τι ήθελα και απάντησα; Σήμερα δεν θα το έκανα. Είχε βγει μετά και ο πατέρας της και παραπονιόταν, με έβριζε. Τον καταλαβαίνω, γιατί κι εγώ θα το έκανα για την Ηλέκτρα μου. Πετάς όμως μια ατάκα και μετά περνάνε τα χρόνια και εκτίθεσαι με αυτό που έχεις πει».



Μιλώντας για τις δυσκολίες που πέρασαν ως ζευγάρι, η Πέγκυ Ζήνα αναφέρθηκε στην επέμβαση καρδιάς που χρειάστηκε να κάνει ο σύζυγός της: «Ήμουν πολύ δυνατή για εκείνον. Εκεί δεν συντονιστήκαμε πολύ καλά. Ήμουν εφτά μηνών έγκυος. Δεν συντονίστηκε πολύ καλά το σύμπαν και έτυχε αυτό. Αλλά επειδή όλα τα πράγματα έχουν διπλή ανάγνωση, νομίζω ότι αυτό μου έτυχε για να είμαι πολύ δυνατή, γιατί ερχόταν ένα μωράκι, για το οποίο έπεισα τον εαυτό μου -και είχα απόλυτο δίκιο- ότι μας έτυχε εκείνη την ώρα για να υποδεχτεί υγιής και καινούριος την κόρη του. Γιατί όταν κάνεις εγχείρηση καρδιάς, είναι μία εγχείρηση που μετά είσαι όντως καινούριος. Μείναμε 20 μέρες στο ιατρικό. Δεν το λες και το πιο βολικό ξενοδοχείο, παρόλα αυτά οι άνθρωποι εκεί μας πρόσεξαν πάρα πολύ. Εγώ δεν πήγα καθόλου σπίτι. Από 7 μέχρι 7,5 μηνών ήμουν εκεί. Μαγικά συνήλθε κι εκείνος από την επέμβαση όταν ήταν να γεννήσω. Και ήταν τότε που συνήλθε γιατί σου δίνουν έναν με δύο μήνες για να είσαι πάλι στα φυσιολογικά σου και να προσέχεις τον εαυτό σου. Εκεί έκοψε το τσιγάρο, έφτιαξε τη ζωή του, περπατούσε, έφτιαξε τη ζωή του», δήλωσε.Όταν ρωτήθηκε εάν ήταν από την αρχή ψύχραιμη, απάντησε: «Τα χρειάστηκα, αλλά όταν έχεις ένα μωρό στην κοιλιά σου... Μου είχαν περάσει πάρα πολύ ότι αυτά που νιώθω εγώ τα περνάω στο μωρό».Κλείνοντας, η Πέγκυ Ζήνα περιέγραψε πώς κατάλαβαν ότι υπήρχε πρόβλημα, με την τραγουδίστρια να αναφέρει πως ο Γιώργος Λύρας σώθηκε ύστερα από προτροπή του πατέρα της Αντελίνας Βαρθακούρη: «Ήμασταν μαζί στην Επίδαυρο και ένιωσε έναν πόνο και πήγε κάπου εκεί κοντά σε έναν γιατρό και του είπε ότι δεν ήταν τίποτα. Εκείνος συνέχισε να πονάει. Ήμασταν, λοιπόν, με τα κουμπαράκια μου, τον Χάρη Βαρθακούρη και τη γυναίκα του την Αντελίνα, και ο μπαμπάς της Αντελίνας λέει "δεν είμαι ήσυχος, λέω να πάμε στην Αθήνα να κάνουμε μία ωραία εξέταση για να σιγουρευτούμε, γιατί η Πέγκυ είναι έγκυος και δεν είναι να παίζουμε με αυτά". Γι' αυτό τον έχουμε μέχρι σήμερα ως ότι μας έσωσε, ότι του έσωσε τη ζωή. Ήταν πολύ σοβαρό. Ήταν και οι τέσσερις για αλλαγή», είπε.