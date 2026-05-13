Βαυαρία: Τσακώνονται τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια - Το χωριό που θα αποχωριστεί 5000 Αμερικανούς στρατιώτες λόγω Τραμπ

Οι 6500 κάτοικοι του Βίλζεκ νιώθουν σαν να έχουν βρεθεί στα διασταυρούμενα πυρά των παγκόσμιων γεωπολιτικών γεγονότων μετά την απόφαση να αποσυρθούν 5.000 στρατιώτες που ανήκουν στην Ταξιαρχία Stryker - Οι γάμοι μεταξύ Γερμανών και Αμερικανών και οι κατηγορίες στον Μερτς