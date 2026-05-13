Έφτασε το 70% η τηλεθέαση του Α’ Ημιτελικού της Eurovision, πόσο έκανε το τρίλεπτο που ο Ακύλας τραγούδησε το «Ferto»
Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά της Τρίτης 12 Μαΐου
Αντίκτυπο και στην τηλεθέαση του Α’ Ημιτελικού είχε η μεγάλη απήχηση του Ακύλα και του «Ferto» στο ευρύ κοινό χθες Τρίτη 12 Μαΐου, που έφερε τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στον τελικό της 70ής Eurovision, το Σάββατο 16 Μαΐου.
Ο Α΄ ημιτελικός έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 37,9% και στο δυναμικό κοινό (18-54) 47,8%.
Στις νεαρότερες ηλικίες (έως 17 ετών), το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 70%, στους άντρες (18-34 ετών) το 61%, και στις γυναίκες το 54,8%.
Η ΕΡΤ1 έκοψε πρώτη το νήμα στον πίνακα τηλεθέασης, σε όλα τα κοινά, στη ζώνη από 22:00 έως 00:20.
Το τρίλεπτο που ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Ferto» το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 43%, ενώ η τηλεθέαση ξεπέρασε το 44% κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
Τον Α’ Ημιτελικό παρακολούθησαν 1.628.000 τηλεθεατές. Η κάλυψη κυμάνθηκε σε 3.112.000.
Μεγάλη ήταν και η δυναμική της εκπομπής «Eurovision Night» που παρουσίασαν η Μπέτυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος. Σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 17,9% πριν από τη διεξαγωγή του Α’ Ημιτελικού και 24% μετά την ολοκλήρωσή του.
Πολλοί παρακολούθησαν το show που περιελάμβανε υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις από το Eurovision Channel του ERTFLIX.
Την Πέμπτη 14 Μαΐου, στην ΕΡΤ1 που θα προβληθεί ο Β’ Ημιτελικός, καθώς και η εκπομπή «Eurovision Night».
Ο Τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 στις 22:00, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, από το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, από τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.
