Συγκρίνουν την εμφάνιση της Γερμανίας στη Eurovision με εκείνη της Φουρέιρα: «Με αποκαλούν Temu βερσιόν της Ελένης», έλεγε η Σάρα Ένγκελς
Το τραγούδι της Σάρα Ένγκελς έχει τον ίδιο τίτλο με το Fuego σε άλλη γλώσσα, ενώ υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία και στις ερμηνείες τους επί σκηνής
Με την εμφάνιση της Ελένη Φουρέιρα στη Eurovision το 2018 συγκρίνουν εκείνη της Γερμανίας φέτος, με την εκρόσωπό της Σάρα Ένγκελς να αναφέρει πως την αποκαλούν την «Temu βερσιόν» της τραγουδίστριας.
Το γεγονός πως τα δύο τραγουδία έχουν τον ίδιο τίτλο αλλά σε διαφορετική γλώσσα, προκάλεσε αίσθηση από την αρχή, ενώ μετά την παρουσίαση του «Fire» στον Α' ημιτελικό το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου από τη Σάρα Ένγκλες, τα σχόλια πύκνωσαν, καθώς στη σκηνή υπήρξαν φλόγες και ένα κόκκινο φόντο, όπως τότε που η Ελένη Φουρέιρα ερμήνευσε το «Fuego» κατακτώντας τη δεύτερη θέση στον τελικό. Το αστραφτερό κορμάκι της Ένγκλες αλλά και κομμάτια του χορευτικού της σχολιάστηκαν επίσης.
Η εκπρόσωπος της Γερμανίας είχε απαντήσει για τη σύγκριση με την Ελένη Φουρέιρα κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης, σημειώνοντας πως δεν την ενοχλεί και εκλαμβάνει αυτού του είδους τις αναφορές ως κοπλιμέντα: «Με αποκαλούν Temu βερσιόν της Ελένης. Νομίζω ότι είναι τεράστιο κοπλιμέντο. Ήταν τόσο καυτή και είναι τόσο ταλαντούχα. Ναι, εννοείται, είναι "Fuego" και είναι "Fire", το ίδιο όνομα, αλλά είναι επίσης κάτι διαφορετικό», είχε πει.
@curiouslymedia Germany's Sarah Engels reveals her 'Fire' performance plans for Eurovision in Vienna and reacts to her fan comparisons to Eleni Foureira's 'Fuego'. 🇩🇪 Full 'Flying The Flag' interview on Curiously's YouTube! @Sarah Engels @Foureira #eurovision #eurovisionsongcontest #germany #sarahengels #elenifoureira
