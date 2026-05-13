Συγκρίνουν την εμφάνιση της Γερμανίας στη Eurovision με εκείνη της Φουρέιρα: «Με αποκαλούν Temu βερσιόν της Ελένης», έλεγε η Σάρα Ένγκελς
GALA
Eurovision 2026 Eurovision Γερμανία Ελένη Φουρέιρα

Συγκρίνουν την εμφάνιση της Γερμανίας στη Eurovision με εκείνη της Φουρέιρα: «Με αποκαλούν Temu βερσιόν της Ελένης», έλεγε η Σάρα Ένγκελς

Το τραγούδι της Σάρα Ένγκελς έχει τον ίδιο τίτλο με το Fuego σε άλλη γλώσσα, ενώ υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία και στις ερμηνείες τους επί σκηνής

Συγκρίνουν την εμφάνιση της Γερμανίας στη Eurovision με εκείνη της Φουρέιρα: «Με αποκαλούν Temu βερσιόν της Ελένης», έλεγε η Σάρα Ένγκελς
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Με την εμφάνιση της Ελένη Φουρέιρα στη Eurovision το 2018 συγκρίνουν εκείνη της Γερμανίας φέτος, με την εκρόσωπό της Σάρα Ένγκελς να αναφέρει πως την αποκαλούν την «Temu βερσιόν» της τραγουδίστριας.

Το γεγονός πως τα δύο τραγουδία έχουν τον ίδιο τίτλο αλλά σε διαφορετική γλώσσα, προκάλεσε αίσθηση από την αρχή, ενώ μετά την παρουσίαση του «Fire» στον Α' ημιτελικό το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου από τη Σάρα Ένγκλες, τα σχόλια πύκνωσαν, καθώς στη σκηνή υπήρξαν φλόγες και ένα κόκκινο φόντο, όπως τότε που η Ελένη Φουρέιρα ερμήνευσε το «Fuego» κατακτώντας τη δεύτερη θέση στον τελικό. Το αστραφτερό κορμάκι της Ένγκλες αλλά και κομμάτια του χορευτικού της σχολιάστηκαν επίσης.

Η εκπρόσωπος της Γερμανίας είχε απαντήσει για τη σύγκριση με την Ελένη Φουρέιρα κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης, σημειώνοντας πως δεν την ενοχλεί και εκλαμβάνει αυτού του είδους τις αναφορές ως κοπλιμέντα: «Με αποκαλούν Temu βερσιόν της Ελένης. Νομίζω ότι είναι τεράστιο κοπλιμέντο. Ήταν τόσο καυτή και είναι τόσο ταλαντούχα. Ναι, εννοείται, είναι "Fuego" και είναι "Fire", το ίδιο όνομα, αλλά είναι επίσης κάτι διαφορετικό», είχε πει.

Δείτε το βίντεο

@curiouslymedia Germany’s Sarah Engels reveals her ‘Fire’ performance plans for Eurovision in Vienna and reacts to her fan comparisons to Eleni Foureira’s ‘Fuego’. 🇩🇪 Full ‘Flying The Flag’ interview on Curiously’s YouTube! @Sarah Engels @Foureira #eurovision #eurovisionsongcontest #germany #sarahengels #elenifoureira ♬ original sound - Curiously
Δείτε την εμφάνιση της Σάρα Ένγκελς στη φετινή Eurovision


Δείτε την εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στη Eurovision το 2018

Eleni Foureira - Fuego - Cyprus - LIVE - Grand Final - Eurovision 2018
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πάνω από 90.000 θεατές στην «επική» συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ με Αποκλειστικό Χορηγό την COSMOTE TELEKOM

Πάνω από 90.000 θεατές στην «επική» συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ με Αποκλειστικό Χορηγό την COSMOTE TELEKOM

Περισσότεροι από 90.000 θεατές, αριθμός ρεκόρ για προσέλευση σε live συναυλία στην Ελλάδα σύμφωνα με τη διοργάνωση, απόλαυσαν από κοντά τη συναυλία των θρυλικών Metallica στην Αθήνα, που αποτέλεσε την έναρξη της ευρωπαϊκής τους περιοδείας και την οποία στήριξε ως Αποκλειστικός Χορηγός η COSMOTE TELEKOM

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης