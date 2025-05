Τζο Τζόνας για την πρώην σύζυγό του, Σόφι Τέρνερ: «Είναι μια απίστευτη μητέρα, έχουμε μια όμορφη σχέση ως γονείς»

Κλείσιμο

«Πάμε πάμε, Τζο».







Παρά το διαζύγιό τους και τη διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών τους στο παρελθόν, φαίνεται πως ο Τζο Τζόνας και η Σόφι Τέρνερ έχουν αφήσει πίσω τις διαφορές τους. Ο τραγουδιστής μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την πρώην σύζυγό του, αναφερόμενος σε εκείνη με πολύ τρυφερά λόγια. Επιπλέον, μίλησε για την κοινή τους πορεία ως γονείς των δύο μικρών κοριτσιών τους, Γουίλα και Ντελφίν, περιγράφοντας τη σχέση τους ως «όμορφη».Ο τραγουδιστής του πρώην συγκροτήματος «Jonas Brothers» εμφανίστηκε ζωντανά στο podcast «On Purpose», όπου αναφέρθηκε στη συνεπιμέλεια των παιδιών του με την ηθοποιό του «Game of Thrones», χαρακτηρίζοντας την Σόφι Τέρνερ ως «μια απίστευτη μαμά». «Το να έχουν μια τέτοια μητέρα, όπως η Σόφι, είναι σαν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», είπε ο τραγουδιστής σε ένα βίντεο που έγινε viral στο TikTok το Σαββατοκύριακο.Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις κόρες του και την ανατροφή τους. «Αυτό που θέλω για τις κόρες μου είναι να έχουν πρότυπα σπουδαίες γυναίκες», συνέχισε και πρόσθεσε: «Θέλω να είναι ανοιχτόμυαλες και να έχουν μεγάλη καρδιά. Να μπορούν να μπαίνουν σε οποιοδήποτε χώρο με αυτοπεποίθηση και να ξέρουν πως μπορούν να καταφέρουν ό,τι θέλουν».Ο Τζο Τζόνας εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη για την Σόφι Τέρνερ και το πώς έχουν διαμορφώσει τη μεταξύ τους σχέση ως γονείς, χαρακτηρίζοντάς την «πραγματικά όμορφη». Ο τραγουδιστής και η 29χρονη Βρετανίδα ηθοποιός ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2016, αρραβωνιάστηκαν το 2017 και παντρεύτηκαν το 2019. Το 2020 απέκτησαν την πρώτη τους κόρη, τη Γουίλα και τη Ντελφίν το 2022.Η σχέση τους ωστόσο, πέρασε σοβαρή κρίση και τον Σεπτέμβριο του 2023 έγινε γνωστός ο χωρισμός τους. Η επιμέλεια των παιδιών αποτέλεσε πηγή σύγκρουσης για το πρώην ζευγάρι, με την Σόφι Τέρνερ να καταθέτει αγωγή κατηγορώντας τον Τζο Τζόνας ότι «απομάκρυνε παρανόμως» τις κόρες τους από την Αγγλία, όπου ζούσε η ίδια. Εκπρόσωπος του τραγουδιστή είχε απαντήσει τότε κάνοντας λόγο για «σοβαρή κατάχρηση του νομικού συστήματος».Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, το πρώην ζευγάρι κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία μέσω διαμεσολάβησης, αποφασίζοντας να επιλύσουν τον χωρισμό τους ιδιωτικά. Ωστόσο, η Σόφι Τέρνερ επανενεργοποίησε τη διαδικασία διαζυγίου τον Μάρτιο του 2024, με το διαζύγιο να οριστικοποιείται τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Μέχρι τότε, και οι δύο είχαν ήδη προχωρήσει στις προσωπικές τους ζωές.Ο Τζο Τζόνας έχει συνδεθεί ερωτικά με το μοντέλο Στόρμι Μπρι και την ηθοποιό Λάιλα Αμπντάλα, ενώ πρόσφατα δήλωσε σε livestream του TalkShopLive πως το να ξαναμπεί στον κόσμο των ραντεβού μετά το διαζύγιο είναι «τρομακτικό και αγχωτικό». Από την άλλη, η Σόφι Τέρνερ φημολογείται ότι χώρισε με τον αριστοκράτη σύντροφό της, Περεγκρίν Πίρσον, μετά από δύο χρόνια σχέσης.Παρ' όλα αυτά, η σχέση των πρώην δείχνει να διατηρείται σε καλό επίπεδο. Το Σάββατο 24 Μαΐου, η Σόφι Τέρνερ έδειξε δημόσια στήριξη στον Τζο Τζόνας, ανεβάζοντας story στο Instagram για να προωθήσει το νέο του σόλο άλμπουμ «Music for People Who Believe in Love», γράφοντας χαρακτηριστικά:Shutterstock