Γιώργος Κόρομι για Survivor: Έκανα ψαροντούφεκο και πέρασε σκάφος από πάνω μου, κατάφερα και βούτηξα βαθιά, ήμουν πολύ τυχερός

Στη συνέχεια, ο πρώην παίκτης του «Survivor» αναφέρθηκε στους κανόνες ασφαλείας που, όπως είπε, ισχύουν κατά τη διάρκεια των βουτιών στο ριάλιτι, σημειώνοντας ότι υπάρχει πάντα ενημέρωση της παραγωγής και συνοδεία υπευθύνων, οι οποίοι καθορίζουν τα όρια και επιβλέπουν τη διαδικασία του ψαροντούφεκου. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία των μέτρων ασφαλείας και της χρήσης σημαδούρας.



Αναφερόμενος στους κινδύνους, υπογράμμισε ότι η απουσία σημαδούρας ή επίβλεψης μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη:

Σε άλλο σημείο, ο Γιώργος Κόρομι πρόσθεσε:

Το χρονικό του ατυχήματος



Το χρονικό του ατυχήματος



Η μητέρα του Σταύρου Φλώρου, μιλώντας στο «Πρωινό», δήλωσε ότι



πάνω».Η είδηση για τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου έγινε αρχικά γνωστή το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου, μέσα από ανακοίνωση του ΣΚΑΪ , με την οποία γνωστοποιήθηκε η αναστολή προβολής του «Survivor». Λίγο αργότερα, ανακοίνωση εξέδωσε και η εταιρεία παραγωγής AcunMedya, διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι επιβίωσης. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, ο παίκτης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου, όταν παρασύρθηκε από τουριστικό σκάφος, ενώ η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίστηκε σοβαρή αλλά σταθερή και εκτός κινδύνου.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας παίκτης έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι, καθώς και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο. Στην ανακοίνωσή της, η Acun Media υπογράμμισε ότι ο 22χρονος βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο cdn.com.do, το ατύχημα σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα στη Δομινικανή Δημοκρατία, στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του ριάλιτι. Οι τοπικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.Η μητέρα του Σταύρου Φλώρου, μιλώντας στο «Πρωινό», δήλωσε ότι είχε επικοινωνία με τον γιο της μετά το ατύχημα και μετέφερε τα λόγια του για την κατάσταση της υγείας του και τη στάση που κρατά απέναντι σε όσα συνέβησαν: «Μίλησα με τον γιο μου σε κανονική κλήση. Είναι χαρούμενος που ζει. Μου είπε "μαμά τι να στεναχωριέμαι. Ζω, τα άλλα θα τα δούμε". Ακουγόταν καλά. Να περάσει και η σημερινή ημέρα».

Η παραγωγή αυτό που μας λέει πάντα είναι ότι θα βουτάμε, θα τους ενημερώνουμε για τις βουτιές για να υπάρχει και κάποιο άτομο της παραγωγής. Δεν υπάρχουν, όπως άκουσα, όρια στο ψαροντούφεκο, είναι ανοιχτή θάλασσα. Αυτός που θέτει τα όρια είναι ο εκάστοτε άνθρωπος της παραγωγής, ο οποίος έρχεται μαζί σου, έχει μία εμπειρία της θάλασσας, αυτός θα θέσει τα όρια, θα ‘ρθει μαζί σου, θα ακολουθήσει και θα τηρήσει τους κανόνες ασφαλείαςΔεν βουτάς ποτέ χωρίς σημαδούρα. Αυτό που άκουσα εγώ είναι ότι βουτήξαν, δυστυχώς, τα δύο παιδιά, χωρίς σημαδούρα, και χωρίς την επίβλεψη κάποιου ανθρώπου από την παραγωγή. Αυτό είναι αυτοκτονία σκέτη. Η σημαδούρα είναι βέβαια κάτι το οποίο είναι δύσκολο να την κουβαλάς μαζί σου, γιατί δεν μας δίνουν μία απλή σημαδούρα, όπως έχουμε εδώ ένα μπαλονάκιΜας δίνουν για ασφάλεια ένα ολόκληρο μπαλόνι μεγάλο από σκάφος, το οποίο είναι μισό μέτρο σχεδόν σε διάμετρο, για να γινόμαστε ορατοί. Σε περίπτωση λοιπόν ατυχήματος θα χρειαζόταν να ενημερωθεί κάποιο σκάφος στο Μπαγιαχίμπε, που είναι το κοντινότερο λιμάνι, να στείλουνε σκάφος, εφόσον φυσικά είναι και διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή. Είναι μισή ώρα διαδρομή. Άλλη μισή ώρα πίσω, η επιστροφή, και από ‘κει από το Μπαγιαχίμπε να πας στη Λα Ρομάνα στο νοσοκομείο ίσως να είναι και μία ώρα. Μιλάμε για δύο ώρες. Είναι πολύ τυχερός ο Σταύρος που βρίσκεται στη ζωή γιατί αν έχει τραυματιστεί έτσι όπως έχουμε ακούσει, η αιμορραγία θα ήταν τεράστια. Κι εμένα έχει περάσει σκάφος από