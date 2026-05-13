Eurovision: Η αγκαλιά του Ακύλα με τους εκπροσώπους της Φινλανδίας μετά την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό
Οι δύο χώρες που αποτελούν μεγάλα φαβορί, διαγωνίστηκαν στον Α' ημιτελικό και κέρδισαν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό
Μία θερμή αγκαλιά αντάλλαξε ο Ακύλας με τους εκπροσώπους της Φινλανδίας στη Eurovision, μετά την ανακοίνωση της πρόκρισής τους στον μεγάλο τελικό.
Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνιστικού κομματιού στον Α' ημιτελικό, ακολούθησε η ψηφοφορία και έπειτα η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η Ελλάδα και η Φινλανδία ήταν οι δύο πρώτες χώρες που εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Ακύλας κατευθύνθηκε προς το τραπέζι της φινλανδικής αποστολής, όπου αγκάλιασε τους εκπροσώπους της χώρας, Linda Lampenius και Pete Parkkonen, γιορτάζοντας μαζί τους την πρόκριση. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε ο OGAE Greece στο Instagram.
Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται: «Ο Ακύλας μαζί με τον Pete και την Linda ως τα μεγάλα φαβορί της φετινής Eurovision αγκαλιάζονται μετά την πρόκριση τους στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου».
Λίγες ώρες μετά την εμφάνιση του Ακύλα στον Α’ ημιτελικό της Eurovision και την εξασφάλιση της πρόκρισης της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό, τα στοιχήματα καταγράφουν τις νέες ισορροπίες, που διαμορφώνονται γύρω από τη φετινή ελληνική συμμετοχή, καθώς ο διαγωνισμός πλησιάζει στην κορύφωσή του.
Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων για την τελική νίκη μετά την παρουσίαση του «Ferto» στη σκηνή της Βιέννης το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου. Ο καλλιτέχνης κατάφερε να περάσει στον τελικό του Σαββάτου, κρατώντας τη χώρα ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.
Σύμφωνα με τον πίνακα του poll του Eurovisionworld, στην κορυφή παραμένει η Φινλανδία με ποσοστό 37% για τη νίκη, ενώ η Ελλάδα ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 14%. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Δανία με 11%.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πάντως η μεταβολή που σημειώθηκε στα ποσοστά της Ελλάδας μετά τον ημιτελικό. Αν και η ελληνική συμμετοχή διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση, το ποσοστό νίκης παρουσίασε πτώση. Πριν από δύο ημέρες η Ελλάδα βρισκόταν στο 13%, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Α’ ημιτελικού είχε ανέβει στο 21%, ενώ μετά την εμφάνιση του «Ferto» υποχώρησε στο 14%.
