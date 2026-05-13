Κόντρα Πιερρακάκη με Ανδρουλάκη στη Βουλή: «Ανταγωνίζεστε με τον Τσίπρα για το ποιος θα γίνει πιο τοξικός» - «Δίπλα σας όσοι χόρευαν τον χορό της χρεοκοπίας»
Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από τη ΔΕΗ και την τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που επιτρέπει στο Δημόσιο να συμμετέχει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε εισηγμένες που έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή
Αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή, μεταξύ του Κυριάκου Πιερρακάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, με τον υπουργό Οικονομικών να τον εγκαλεί για ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα για το «ποιος θα γίνει πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση» και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να του απαντά ότι έχει δίπλα του όσους «χόρευαν τον χορό της χρεοκοπίας και των Ζαππείων».
«Η περιουσία του δημοσίου με 51% της ΔΕΗ άξιζε 150 εκατ. ευρώ. Σήμερα το 34% κάνει 2,5 δισ.» τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, που άφησε αιχμές για τη στάση του ΠΑΣΟΚ. «Βλέπω ανταγωνισμό με τον κ. Τσίπρα, ποιος θα γίνει πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Ποτέ δεν έχω δει τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό έπαθλο», είπε.
Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πούλησε τις μετοχές του δημοσίου πολύ χαμηλά, και ότι «όταν πρόκειται να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι σχεδιασμοί, το κράτος τρέχει να βάλει πλάτη».
Ο υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι αυτή τη στιγμή οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί από το 11% στο 17%-18% του ΑΕΠ, οι εξαγωγές στο 42%, η ανεργία είναι έτοιμη να βρεθεί σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο, ενώ ο κίνδυνος φτώχειας έχει μειωθεί κατά 6,5 μονάδες. Το ΔΝΤ, όπως ανέφερε στην ομιλία του, στην αξιολόγηση μέτρων κάθε χώρας, ζήτησε στοχευμένα μέτρα, προσαρμοσμένα και προσωρινά, το αντίθετο με αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. «Θα παραδώσουμε μια χώρα που δεν είναι η πιο υπερχρεωμένη της ευρωζώνης, είμαστε η πρώτη γενιά που δεν θα παραδώσει τον λογαριασμό στους επόμενους», είπε, προσθέτοντας: «Αν σας έλεγαν ότι έχετε συγκεκριμένο ποσό, τι θα το κάνατε; Θα το δίνατε απευθείας ή διαμεσολαβούμενο; Επιλέξαμε το πρώτο. Κάναμε καλά», απάντησε ο κ. Πιερρακάκης.
Στην τρίτη του παρέμβαση, ο κ. Ανδρουλάκης άφησε προσωπικές αιχμές κατά του υπουργού Οικονομικών, ρωτώντας τον εάν τις θυσίες του ελληνικού λαού την περίοδο της κρίσης, τις βλέπει με τον ίδιο τρόπο σήμερα, όταν «αυτοί που έχετε δίπλα σας χόρευαν τον χορό της χρεοκοπίας και των Ζαππείων». «Αφήστε τα μαθήματα της συνέπειας, της λογικής, της ευθύνης, διαβήκατε τον Ρουβίκωνα, θα απολογηθείτε με αυτούς» του είπε.
