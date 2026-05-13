Ο Ολυμπιακός διέλυσε τον Κολοσσό με 117-76 και έκανε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών της Basket League, δείτε βίντεο
Διαστημικός στο πρώτο μέρος, ο Ολυμπιακός διέλυσε με 117-76 τον Κολοσσό για το 1-0 στην προημιτελική σειρά της Basket League - Δεν αγωνίστηκαν Φουρνιέ, Βεζένκοβ, Χολ, ενώ το δεύτερο ματς της σειράς θα διεξαχθεί θα γίνει το Σάββατο
Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη ισχύος απέναντι στον Κολοσσό, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να επικρατεί με 117-76 και να κάνει το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών της Basket League.
Ολυμπιακός - Κολοσσός: Το ματς
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά και με τους Γουόκαπ, Πίτερς και Μιλουτίνοφ να βρίσκουν ρυθμό, έκανε το 18-8 στο 4’.
Ο Κολοσσός δεν μπορούσε να περιορίσει τους γηπεδούχους, οι οποίοι συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και στο τέλος του δεκαλέπτου το σκορ ήταν 35-15.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έριξε στη μάχη και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην δεύτερη περίοδο, με τον διεθνή γκαρντ να κάνει απίθανη δουλειά (12 πόντοι στην περίοδο) και τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να σκοράρει κατά ριπάς.
Μάλιστα, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, ξεπέρασε ακόμη και τους 60, με την ανάπαυλα να βρίσκει τους Πειραιώτες μπροστά με 70-35.
Η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο.
Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο, ο Κολοσσός προσπαθούσε και το σκορ δεν άλλαζε.
Στο 30’ ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 93-55, ενώ στο 32’ η ομάδα του Πειραιά ξεπέρασε τους 100, με καλάθι του Πίτερς.
Η συνέχεια ήταν μια τυπική διαδικασία, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 117-76
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2 ασίστ), Γουορντ 3 (1 τρίποντο, 4 ασίστ), Ντόρσεϊ 16 (1/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές), Πίτερς 12 (2/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μιλουτίνοβ 20 (8/8 δίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νιλικίνα 8 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λαρεντζάκης 17 (3/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μόρις 9 (1), Παπανικολάου 9 (3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Νετζήπογλου 4, Τζόουνς 9 (4/5 δίποντα, 1/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ)
ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Λυκογιάννης): Ραντλ 6 (2), Κένεντι 24 (6/9 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νίκολς 2 (7 ασίστ), Γκαλβανίνι 7 (2/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Άκιν 2, Γκούντγουιν 10 (4/5 δίποντα), Καράμπελας (6 ασίστ), Κολοβέρος 10 (4/5 δίποντα), Πετρόπουλος 6 (2), Καλαϊτζάκης 3 (1), Κουρουπάκης 6
Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 28/39 δίποντα, 14/28 τρίποντα, 19/22 βολές, 38 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 11 επιθετικά), 32 ασίστ, 13 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 12 λάθη, 15 φάουλ
Τα ομαδικά στατιστικά του Κολοσσού: 20/39 δίποντα, 10/23 τρίποντα, 6/10 βολές, 22 ριμπάουντ (15 αμυντικά – 7 επιθετικά), 22 ασίστ, 8 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 17 λάθη, 22 φάουλ
Ο επόμενος αγώνας των δύο ομάδων: Το Game 2 θα γίνει το μεσημέρι του Σαββάτου (15/5 στις 14:30) στο κλειστό της Καλλιθέας Ρόδου.
Τα δεκάλεπτα: 35-15, 70-35, 93-55, 117-76
Πηγή:www.gazzetta.gr
