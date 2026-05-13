Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή Τραμπ στο Πεκίνο - Στο κόκκινο χαλί ο γιος του και ο Ελον Μασκ

Στογια διήμερες συνομιλίες υψηλού επιπέδου με τον Κινέζο πρόεδροέφτασε ομε τη συνοδεία του, λίγο πριν τις 8 το απόγευμα (τοπική ώρα) σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αυξανόμενων εντάσεων ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.Η άφιξη του Τραμπ (), ο οποίος πριν κατέβει από την κλίμακα του αεροσκάφους χαιρέτησε τεντώνοντας τη γροθιά του, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επισημότητα και τελετουργικό, στοιχείο που παραδοσιακά εκτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος.Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν ο αντιπρόεδρος της Κίναςκ (θεωρείται ευρέως ως απεσταλμένος του Σι σε διπλωματικές εκδηλώσεις και πέρυσι παρέστη στην ορκωμοσία του Τραμπ ως προέδρου), καθώς και ανώτεροι Κινέζοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι.Μεταξύ αυτών ήταν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίναο Κινέζος πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες,και ο εκτελεστικός υφυπουργός Εξωτερικών της ΚίναςΠίσω από τον Αμερικανό πρόεδρο, περπάτησαν στο κόκκινο χαλί, μεταξύ άλλων, ο γιος του,, η νύφη του,, ο επικεφαλής της Teslaο CEO της nVidia,Η τελετή υποδοχής περιλάμβανε στρατιωτικό άγημα, στρατιωτική μπάντα και περίπουνέους με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές, οι οποίοι παρατάχθηκαν κατά μήκος του διαδρόμου κρατώντας κινεζικές και αμερικανικές σημαίες.

Η επίσημη υποδοχή του Τραμπ από τονέχει προγραμματιστεί για το πρωί της Πέμπτης, γύρω στις 10 ώρα Κίνας.Οι συνομιλίες των δύο ηγετών αναμένεται να επικεντρωθούν στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας, στις τεχνολογικές αντιπαραθέσεις, στο ζήτημα τηςκαι στον πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος επηρεάζει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τις ισορροπίες ασφαλείας στην Ασία και τη Μέση Ανατολή.Ορισμένοι κορυφαίοι επιχειρηματίες αποβιβάστηκαν από το αεροπλάνο μαζί με τον Πρόεδρο Τραμπ στο Πεκίνο, μεταξύ των οποίων οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιρειώνκαιΩστόσο, συνολικά, ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών μειώνεται τα τελευταία χρόνια, εν μέσω ενός εμπορικού πολέμου που οξύνεται και των δασμών και άλλων εμπορικών περιορισμών που αυτός έχει επιφέρει.Πέρυσι, το διμερές εμπόριο ανήλθε σε, ποσό πολύ χαμηλότερο από ταπου είχε φτάσει τοΈνα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ είναι η ανισορροπία αυτού του εμπορίου, καθώς πέρυσι οι ΗΠΑ αγόρασαν από τηνεμπορεύματα αξίας άνω τωνπερισσότερο από ό,τι πούλησαν σε αυτήν.Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι η πώληση περισσότερων αμερικανικών προϊόντων στην Κίνα, κάτι που θα είναι δημοφιλές στην πατρίδα λόγω των θέσεων εργασίας και των ευκαιριών που θα δημιουργήσει.Μερικοί από τους πιο πιθανούς δικαιούχους θα μπορούσαν να είναι οι Αμερικανοί παραγωγοί σόγιας και βοείου κρέατος, καθώς και η αεροπορική εταιρεία. Ο διευθύνων σύμβουλός της,, δήλωσε πρόσφατα στους επενδυτές ότι ήταν «πολύ αισιόδοξος» για μια συμφωνία που θα σήμαινε την παραγγελία «μεγάλου αριθμού» νέων αεροσκαφών ως αποτέλεσμα αυτής της συνόδου κορυφής.