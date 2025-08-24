Ο Φρέντι Σταρ πέθανε μόνος του και χωρίς περιουσία - Ένας άγνωστος άντρας ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας του
Ο Φρέντι Σταρ πέθανε μόνος του και χωρίς περιουσία - Ένας άγνωστος άντρας ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας του
Ο διάσημος κωμικός έφυγε από τη ζωή το 2019 σε ηλικία 76 ετών
Χωρίς περιουσία και με περιορισμένες επαφές με την οικογένειά του πέθανε ο κωμικός Φρέντι Σταρ, με την ταφή του στη Βρετανία να πραγματοποιείται χάρη σε έναν άγνωστο σε εκείνον άντρα.
Ο Σταρ, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους κωμικούς της βρετανικής τηλεόρασης και δημοφιλής καλλιτέχνης των δεκαετιών του ’70 και του ’80, πέθανε το 2019 σε ηλικία 76 ετών από καρδιακή προσβολή. Ο καλλιτέχνης βρέθηκε νεκρός στο υπνοδωμάτιο ενός διαμερίσματος στην Κόστα ντελ Σολ της Ισπανίας, όπου ζούσε. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε μείνει χωρίς περιουσία και σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε ακόμη και τον κίνδυνο να βρεθεί άστεγος.
Τελικά, τη λύση για την κηδεία του έδωσε ένας άνθρωπος που δεν τον είχε γνωρίσει ποτέ. Ο Μάικλ Φογκ, ιδιοκτήτης γραφείου τελετών στο Σέφιλντ, ανέλαβε με δικά του έξοδα την ταφή του Σταρ στη Βρετανία, χωρίς να ζητήσει καμία οικονομική συνδρομή από την οικογένεια του κωμικού. Εξηγώντας την απόφασή του, είπε: «Όποιος μπορεί να κάνει έναν ιδιοκτήτη γραφείου τελετών να γελάσει, πρέπει να είναι πραγματικά καλός κωμικός. Και ο Φρέντι Σταρ με έκανε να γελάσω. Δεν έπρεπε να θαφτεί σε ξένη γη, έπρεπε να επιστρέψει στη δική του χώρα».
Ο Φογκ επέμεινε στη στάση του, παρά την περιέργεια που προκάλεσε η κίνησή του, τονίζοντας: «Για όσους ρωτούν γιατί πληρώνω, είναι δικά μου χρήματα, δική μου απόφαση και εκεί θέλω να τα ξοδέψω. Έπρεπε να ξαναβρεθεί κοντά στους ανθρώπους που αγάπησε και στην οικογένειά του. Δεν έπρεπε να θαφτεί σε ξένη γη, έπρεπε να επιστρέψει στη χώρα του». Χάρη στην πράξη γενναιοδωρίας του Βρετανού ιδιοκτήτης γραφείου τελετών, ο Φρέντι Σταρ επέστρεψε στη γενέτειρά του και αποφεύχθηκε η ταφή του σε ανώνυμο τάφο.
Τη σορό του ηθοποιού εντόπισε η οικονόμος του, Νέλι Γκεοργκίεβα, η οποία ανέφερε ότι δεν είχε έρθει σε επαφή με την οικογένειά του εδώ και χρόνια, γεγονός που δημιούργησε επιπλέον αμφιβολίες για το πώς θα γινόταν η κηδεία του. Μιλώντας τότε, η Γκεοργκίεβα δήλωσε: «Ο Φρέντι είχε άσχημα συναισθήματα για την πατρίδα, ένιωθε ότι οι Βρετανοί τον είχαν εγκαταλείψει. Θα ήταν τρομερό αν ο Φρέντι κατέληγε να θαφτεί σε τάφο φτωχού. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά αν προσπαθούσα να κάνω κάτι, φοβάμαι ότι οι συγγενείς του θα αντιδρούσαν».
Παρά το γεγονός ότι ο Φρέντι Σταρ είχε αποκτήσει έξι παιδιά, είχε τρεις πρώην συζύγους και μία χήρα, πέθανε χωρίς κανένα οικονομικό απόθεμα και με χρέη, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την ταφή του.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/Ideal Image
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/Ideal Image
