Χέιλι Μπίμπερ: «Είσαι η προσωποποίηση της χαράς» έγραψε για τα πρώτα γενέθλια του γιου της
Ο Τζάστιν Μπίμπερ και η σύζυγός του απέκτησαν πριν από έναν χρόνο τον Τζακ Μπλουζ
Τα πρώτα του γενέθλια γιόρτασε ο γιος της Χέιλι και του Τζάστιν Μπίμπερ, με την 28χρονη να εκφράζει δημόσια τα συναισθήματα για το παιδί της, χαρακτηρίζοντάς τον ως «προσωποποίηση της χαράς».
Η Μπίμπερ δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες με τον γιο της, Τζακ Μπλουζ. Στην πρώτη εικόνα φαίνεται να τον κρατάει χαμογελώντας, ενώ στη δεύτερη τον φιλούσε στο μέτωπο.
«1 χρόνος εσύ, όμορφό μου αγόρι. Χρόνια πολλά για τα πρώτα σου γενέθλια, Τζακ Μπλουζ, είσαι η προσωποποίηση της χαράς», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε την Παρασκευή 22 Αυγούστου.
Η ιδρύτρια της Rhode και ο σύζυγός της, Τζάστιν Μπίμπερ, παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2018. Έξι χρόνια αργότερα, τον Μάιο του 2024, ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους στη Χαβάη και αποκάλυψαν ότι περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Τρεις μήνες μετά, τον Αύγουστο του 2024, γεννήθηκε ο γιος τους. Έκτοτε, η Χέιλι Μπίμπερ μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά τους με το μωρό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η δημιουργία του έβδομου δίσκου του Τζάστιν Μπίμπερ, «Swag», φέρεται να άσκησε έντονη ψυχολογική πίεση που επηρέασε τον γάμο του με τη Χέιλι. Σύμφωνα με πηγή του «Us Weekly», ο τραγουδιστής συνηθίζει να απορροφάται πλήρως στη δουλειά του, γεγονός που έφερε δυσκολίες στη σχέση τους.
Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, που απέσπασε θετικές κριτικές, το ζευγάρι ένιωσε ανακούφιση, με τον Μπίμπερ να βρίσκεται σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Η Χέιλι, όπως αναφέρεται, στάθηκε δίπλα του με υπομονή, ενώ οι δυο τους ταξίδεψαν πρόσφατα στο Άινταχο με τον γιο τους. Παρά τις φήμες περί κρίσης, το ζευγάρι δηλώνει ενωμένο, με τη Χέιλι να έχει διαψεύσει δημόσια οποιοδήποτε σενάριο διαζυγίου.
Το νέο άλμπουμ του Μπίμπερ «Swag» προκάλεσε ένταση στον γάμο του με τη Χέιλι
Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, που απέσπασε θετικές κριτικές, το ζευγάρι ένιωσε ανακούφιση, με τον Μπίμπερ να βρίσκεται σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Η Χέιλι, όπως αναφέρεται, στάθηκε δίπλα του με υπομονή, ενώ οι δυο τους ταξίδεψαν πρόσφατα στο Άινταχο με τον γιο τους. Παρά τις φήμες περί κρίσης, το ζευγάρι δηλώνει ενωμένο, με τη Χέιλι να έχει διαψεύσει δημόσια οποιοδήποτε σενάριο διαζυγίου.
