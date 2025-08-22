ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Γαία Μερκούρη: Άντρας με είχε ακολουθήσει, στεκόταν πίσω μου και αυνανιζόταν

Η κόρη της Δωροθέας Μερκούρη μίλησε για παρενόχληση που βίωσε στο κέντρο της Αθήνας

Μια εμπειρία παρενόχλησης που βίωσε στο κέντρο της Αθήνας περιέγραψε η Γαία Μερκούρη, αποκαλύπτοντας ότι άντρας την ακολούθησε μέχρι την πόρτα του σπιτιού της, στάθηκε πίσω της και αυνανιζόταν.

Η κόρη της Δωροθέας Μερκούρη μίλησε στο περιοδικό «ΟΚ!» και εξήγησε ότι παρά το γεγονός, πως έχει μεγαλώσει στο κέντρο της πόλης και είναι εξοικειωμένη με έντονα περιστατικά, τρομοκρατήθηκε όταν ένας άντρας την παρακολούθησε από το σούπερ μάρκετ μέχρι το σπίτι της - σε σημείο να αναρωτιέται εάν εκείνη προκάλεσε το συμβάν.

Όπως είπε, η παρενόχληση στον δρόμο παίρνει πολλές μορφές, από βλέμματα και σχόλια μέχρι επίμονες συμπεριφορές που προκαλούν ανασφάλεια: «Τα βλέμματα που τραβάς πάνω σου αν φοράς ένα μπλουζάκι με ανοιχτό ντεκολτέ, τα σφυρίγματα και τα σχόλια αν βγεις με ένα χαριτωμένο σορτσάκι. Θυμάμαι ότι γύριζα σπίτι από το σούπερ μάρκετ με τις πιτζάμες μου, όταν συνειδητοποίησα την ώρα που ξεκλείδωνα την πόρτα ότι κάποιος με είχε ακολουθήσει, στεκόταν πίσω μου και αυνανιζόταν. Ήταν σοκ. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Ένιωσα φόβο και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί μου συνέβη αυτό. Αναρωτήθηκα αν έφταιγα εγώ».

Στέλνοντας ένα μήνυμα προς όλες τις γυναίκες, η Γαία Μερκούρη τόνισε: «Ποτέ όμως μην αναρωτηθείς αν φταις εσύ όταν σε παρενοχλούν. Δεν είναι ποτέ δικό μας λάθος. Είναι αποτέλεσμα ενός αποτυχημένου συστήματος, έλλειψης παιδείας, κοινωνικών στερεοτύπων και πολλών άλλων παραγόντων».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξή της, το μοντέλο αναφέρθηκε σε εμπειρίες της από κέντρο της Αθήνας, όπου και μεγάλωσε: «Μεγάλωσα στο κέντρο της Αθήνας, οπότε σίγουρα έχω ζήσει μερικές πολύ άσχημες και σοκαριστικές εμπειρίες με άντρες στον δρόμο. Ευτυχώς, δεν μου έχει συμβεί ποτέ κάτι πολύ σοβαρό, αλλά όλες οι γυναίκες γνωρίζουν αυτή την αίσθηση να περπατάς απλώς στον δρόμο και να νιώθεις ότι σε παρενοχλούν».

