Φωτογραφία: Η Τζούλια Νόβα ποζάρει στο κρεβάτι καλυμμένη με ένα πάπλωμα
Καλυμμένη μονάχα με ένα πάπλωμα φωτογραφήθηκε η Τζούλια Νόβα για τα social media. Η πρώην παρουσιάστρια είναι ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram, όπου και μοιράζεται υλικό από τη ζωή της με τους θαυμαστές της.
Σε νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό, ανέβασε μερικά στιγμιότυπα που δείχνουν στιγμές της καθημερινότητάς της, κατά τη διάρκεια των διακοπών.
Η Τζούλια Νόβα δημοσίευσε αρχικά, τη φωτογραφία που τη δείχνει να χαμογελά στο κρεβάτι, ενώ είναι τυλιγμένη με ένα πάπλωμα και στη συνέχεια, επέλεξε κάποια στιγμιότυπα από τις διακοπές της, κυρίως με φαγητά και τοπία. Η ίδια προτίμησε να μη γράψει τίποτα στη λεζάντα της ανάρτησής της.
