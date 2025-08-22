ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Φωτογραφία: Η Τζούλια Νόβα ποζάρει στο κρεβάτι καλυμμένη με ένα πάπλωμα
GALA
Τζούλια Νόβα Instagram

Φωτογραφία: Η Τζούλια Νόβα ποζάρει στο κρεβάτι καλυμμένη με ένα πάπλωμα

Δείτε την ανάρτηση που έκανε στο Instagram

Φωτογραφία: Η Τζούλια Νόβα ποζάρει στο κρεβάτι καλυμμένη με ένα πάπλωμα
48 ΣΧΟΛΙΑ
Καλυμμένη μονάχα με ένα πάπλωμα φωτογραφήθηκε η Τζούλια Νόβα για τα social media. Η πρώην παρουσιάστρια είναι ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram, όπου και μοιράζεται υλικό από τη ζωή της με τους θαυμαστές της.

Σε νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό, ανέβασε μερικά στιγμιότυπα που δείχνουν στιγμές της καθημερινότητάς της, κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Η Τζούλια Νόβα δημοσίευσε αρχικά, τη φωτογραφία που τη δείχνει να χαμογελά στο κρεβάτι, ενώ είναι τυλιγμένη με ένα πάπλωμα και στη συνέχεια, επέλεξε κάποια στιγμιότυπα από τις διακοπές της, κυρίως με φαγητά και τοπία. Η ίδια προτίμησε να μη γράψει τίποτα στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφία: Η Τζούλια Νόβα ποζάρει στο κρεβάτι καλυμμένη με ένα πάπλωμα
Φωτογραφία: Η Τζούλια Νόβα ποζάρει στο κρεβάτι καλυμμένη με ένα πάπλωμα



Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου

Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της

Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
48 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης