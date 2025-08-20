Τέιλορ Σέρινταν: Ο δημιουργός του «Yellowstone» χτίζει νέο κινηματογραφικό στούντιο στο Τέξας
Τέιλορ Σέρινταν: Ο δημιουργός του «Yellowstone» χτίζει νέο κινηματογραφικό στούντιο στο Τέξας

Σε συνεργασία με την Paramount, θα δημιουργήσει ένα νέο κέντρο κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών έκτασης 42.000 τ.μ.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης, ηθοποιός και παραγωγός Τέιλορ Σέρινταν επέλεξε την πολιτεία του Τέξας, από την οποία κατάγεται, για το νέο του στούντιο, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα πολλών από τα έργα του. Σε συνεργασία με την Paramount, θα δημιουργήσει ένα νέο κέντρο κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών έκτασης 42.000 τετραγωνικών μέτρων στις εγκαταστάσεις AllianceTexas του δισεκατομμυριούχου Ρος Περό Τζ. στο Φορτ Γουόρθ.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ της Paramount, των SGS Studios του Σέρινταν και της Hillwood του Περό, με στόχο την ανέγερση του μεγαλύτερου στούντιο παραγωγής στην πολιτεία του Τέξας. Το νέο κέντρο των SGS Studios έρχεται μετά από την ανακοίνωση των αρχών του Τέξας για την ενίσχυση της παρουσίας του Χόλιγουντ στην πολιτεία.

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, η νομοθετική εξουσία έδωσε το πράσινο φως για παροχή κινήτρων ύψους έως και 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές τα επόμενα δέκα χρόνια. Ο Τέιλορ Σέρινταν, συνδημιουργός των σειρών «Yellowstone», «1883» και «Landman», τόνισε ότι «το Τέξας προσφέρει κάτι σπάνιο: τον χώρο για μεγάλα όνειρα, την ελευθερία για γρήγορη οικοδόμηση και μια κοινότητα που εξακολουθεί να πιστεύει ότι η αφήγηση έχει σημασία».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Hillwood, Μάικ Μπέρι, επισήμανε ότι «βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή κατά την οποία το Τέξας μπορεί να γίνει μια παγκόσμια δύναμη στη βιομηχανία του κινηματογράφου και το βόρειο Τέξας προσφέρει την τοποθεσία και τους πόρους για να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock


