Eurovision 2026: Στη Βιέννη θα πραγματοποιηθεί φέτος ο διαγωνισμός τραγουδιού
Eurovision 2026: Στη Βιέννη θα πραγματοποιηθεί φέτος ο διαγωνισμός τραγουδιού - Δείτε την ανακοίνωση

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τον Μάιο - Οι ημερομηνίες των ημιτελικών και του μεγάλου τελικού

Eurovision 2026: Στη Βιέννη θα πραγματοποιηθεί φέτος ο διαγωνισμός τραγουδιού - Δείτε την ανακοίνωση
Η Βιέννη θα φιλοξενήσει τον 70ό Διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2026, όπως ανακοίνωσαν στις 20 Αυγούστου η EBU και ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ORF. Η πρωτεύουσα της Αυστρίας επικράτησε του Ίνσμπρουκ, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τον Μάιο με το σλόγκαν «Europe, shall we dance» («Ευρώπη, χορεύουμε;»), καλώντας το κοινό να γιορτάσει μαζί το μουσικό γεγονός. Η ανακοίνωση έγινε μέσω βίντεο που ανέβηκε στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πρώτος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, ο δεύτερος την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, ενώ ο μεγάλος τελικός το Σάββατο, 16 Μαΐου 2026 στο Wiener Stadthalle, τη μεγαλύτερη κλειστή αρένα της Αυστρίας. Η επιστροφή της Eurovision στην Αυστρία γίνεται έπειτα από τη νίκη του JJ το 2025 με το τραγούδι «Wasted Love». Πρόκειται για την τρίτη φορά που η χώρα αναλαμβάνει τη διοργάνωση. 

Η Βιέννη καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, μαζί με την Κοπεγχάγη, το Μάλμε και τη Στοκχόλμη, στον πίνακα των πόλεων που έχουν φιλοξενήσει τις περισσότερες φορές τη Eurovision. Περισσότερες διοργανώσεις έχουν πραγματοποιηθεί μόνο στο Δουβλίνο, το Λονδίνο και την πόλη του Λουξεμβούργου.

Η Βιέννη υπήρξε η πρώτη αυστριακή πόλη που φιλοξένησε τη Eurovision το 1967, έπειτα από τη νίκη του Ούντο Γιούργκενς με το Merci Chérie το 1966. Ακολούθησε η ανάληψη της διοργάνωσης το 2015, στον 60ό Διαγωνισμό, μετά τον θρίαμβο της Κοντσίτα Βουρστ το 2014 με το Rise Like A Phoenix. Το 2026, η αυστριακή πρωτεύουσα θα υποδεχθεί για τρίτη φορά τον θεσμό.



