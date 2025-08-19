Η Χάλι Μπέρι συνεχίζει τις διακοπές της σε εξωτικό προορισμό - «Όλοι μεγαλώνουμε, αλλά δεν χρειάζεται να γεράσουμε», γράφει
Η Χολιγουντιανή σταρ έστειλε το δικό της μήνυμα στους διαδικτυακούς της φίλους
Ενώ συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές σε εξωτικό προορισμό, η Χάλι Μπέρι δεν ξεχνά τους θαυμαστές της και φροντίζει να τους δίνει μια γεύση από τη ζωή της. Η Χολιγουντιανή ηθοποιός είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και μέσα από αυτό, κρατάει επαφή με το κοινό της.
Σε νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Χάλι Μπέρι δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα με την ίδια να ποζάρει στην παραλία με ένα μαύρο μπικίνι. Σε άλλα στιγμιότυπα, η ηθοποιός εμφανίζεται μόνη της και σε άλλα με τον σύζυγό της, Βαν Χαντ.
Στη λεζάντα, με την οποία συνοδεύει την ανάρτησή της, η Χάλι Μπέρι έστειλε το δικό της μήνυμα στους διαδικτυακούς της φίλους: «Όλοι μεγαλώνουμε, αλλά δεν χρειάζεται να γεράσουμε».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
