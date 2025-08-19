Η Γκλεν Κλόουζ αποχαιρετά τον Τέρενς Σταμπ: «Έσπασες το καλούπι»
Η Γκλεν Κλόουζ αποχαιρετά τον Τέρενς Σταμπ: «Έσπασες το καλούπι»
Αναπαύσου εν ειρήνη, Τέρενς, έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της στο Instagram
Έφυγε από τη ζωή ο Τέρενς Σταμπ, σε ηλικία 87 ετών. Ο Βρετανός ηθοποιός που ήταν γνωστός για τον ρόλο του στρατηγού Ζοντ στις ταινίες «Σούπερμαν» και «Σούπερμαν ΙΙ» άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 17 Αυγούστου.
Ο θάνατός του ανακοινώθηκε μέσω δήλωσης της οικογένειάς του στο «Reuters». «Αφήνει πίσω του ένα εξαιρετικό έργο, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως συγγραφέας, που θα συνεχίσει να συγκινεί και να εμπνέει για πολλά χρόνια ακόμη», ανέφεραν.
Θέλοντας να τον αποχαιρετήσει, η συνάδελφός του και καλή του φίλη, Γκλεν Κλόουζ έκανε μια ανάρτηση για εκείνον στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο, όπου χαμογελούν στον φακό, ενώ εκείνος κρατά στην αγκαλιά του έναν σκύλο.
Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η Γκλεν Κλόουζ έγραψε: «Η Πιπ και εγώ περάσαμε υπέροχα με τον πανέμορφο Τέρενς Σταμπ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Crooked House. Αναπαύσου εν ειρήνη, Τέρενς. Έσπασες το καλούπι».
