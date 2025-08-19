Η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσίευσε 6 πορτρέτα της και προσκαλεί: Ας πάμε κάπου να χαθούμε
Δείτε τις φωτογραφίες που ανήρτησε η ηθοποιός στο Instagram
Έξι φωτογραφίες-πορτρέτο δημοσίευσε το απόγευμα της Δευτέρας η Κλέλια Ανδριολάτου στο προφίλ της στο Instagram.
Τα καρέ, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσαν «βροχή» αποθεωτικών σχολίων για τη νεαρή ηθοποιό με τους περισσότερους να εστιάζουν στο βλέμμα της.
«Ψάχνω να βρω.. ψεγάδι επάνω σου, αλλά δεν γίνεται», «πόση ομορφιά...», «ματάρες!! Μιλάνε αυτά τα μάτια» ήταν ορισμένα από τα δεκάδες σχόλια στην ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου.
Η ίδια φρόντισε να... πυροδοτήσει τα σχόλια αυτά γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της τη φράση «ας πάμε κάπου να χαθούμε»
Δείτε τις φωτογραφίες της Κλέλιας Ανδριολάτου
