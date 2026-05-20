Με την ακρόαση Δεμίρη συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ενημέρωσε ότι δεν θα προσέλθει
Παρών στη συνεδρίαση της επιτροπής της Βουλής και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης - Την Πέμπτη η συζήτηση της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Παρασκευή της εξεταστικής για τις υποκλοπές
Με την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ξεκίνησε το «καυτό» κοινοβουλευτικό τριήμερο κατά το οποίο αναμένεται σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.
Οι έντονες κοινοβουλευτικές εργασίες έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης αισθάνονται ασφυκτική πίεση από τις προαναγγελίες νέων πολιτικών σχηματισμών από Τσίπρα και Καρυστιανού, γεγονός που τους οδηγεί να αυξάνουν υπέρμετρα τα ντεσιμπέλ της αντικυβερνητικής κριτικής.
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για υποκλοπές. Δεν προσέρχεται ο εισαγγελέας του Αρείου ΠάγουΠιο αναλυτικά σήμερα στις 9 συγκλήθηκε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μετά από αιτήματα που κατέθεσαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκειμένου τα μέλη της να ακροαστούν τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.
Το σχετικό αίτημα του ΠΑΣΟΚ αλλά και των υπόλοιπων κομμάτων επικαλούνται τυπικά τις προβλέψεις του Κανονισμού της Βουλής σύμφωνα με τις οποίες η Θεσμών μπορεί να καλεί προς ακρόαση ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς για λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας αλλά και τον προϊστάμενο της ΕΥΠ για θέματα που αφορούν την δραστηριότητα της.
Είναι ωστόσο προφανές ότι η κλήση των συγκεκριμένων προσώπων σχετίζεται με την υπόθεση των υποκλοπών και την πρόσφατη απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην την ανασύρει από το αρχείο.
Σε κάθε περίπτωση ο κ. Τζαβέλας με επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή ενημέρωσε ότι δεν θα προσέλθει επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός σημειώνει ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομολογία του Αρείου Πάγου «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου».
Στην επιστολή επικαλείται την συνταγματική διάταξη για την διάκριση των εξουσιών, αλλά και παλαιότερες αποφάσεις του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου και ειδικά μια του 2011, όταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ήταν ο Ιωάννης Τέντες, σύμφωνα με την οποία «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας και Α.Π.». Υπενθυμίζεται ότι και η προκάτοχος του σημερινού εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, είχε πράξει ανάλογα. Επίσης, αρνητική ήταν και η κλήση το 2024 της τότε εισαγγελέως της ΕΥΠ Βασιλικής Βλάχου όταν ζητήθηκαν στοιχεία για τον πειθαρχικό της έλεγχο, καθώς και κλήτευση της τότε αντιπροέδρου του Α.Π. και προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου Ελένης Φραγκάκη.Διαβάστε ΕΔΩ την επιστολή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την επισυναπτόμενη απόφαση του 2011
Ο Ανδρουλάκης ακροάται Δεμίρη
Από την άλλη πλευρά η συνεδρίαση για την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά κεκλεισμένων των θυρών και των καμερών του τηλεοπτικού κυκλώματος της Βουλής καθώς οι εργασίες χαρακτηρίζονται απόρρητες.
Όπως ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ, στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης για να παρακολουθήσει την τοποθέτηση του κ. Δεμίρη συμβολίζοντας με τον τρόπο αυτό το ειδικό ενδιαφέρον του για την υπόθεση των υποκλοπών.
Την Πέμπτη οι προτάσεις προανακριτικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πέραν αυτού την προσεχή Πέμπτη έχει προγραμματιστεί η συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και της κοινής πρότασης ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά για διενέργεια προανακριτικής έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τα δύο κείμενα βασίζονται στο υλικό της δικογραφίας που διαβίβασε τον περασμένο Απρίλιο στην Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ζητούν να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Υπενθυμίζεται πως για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 151 βουλευτών σε μυστική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί το βράδυ της Πέμπτης.
Οι δύο προτάσεις αναμένεται να λάβουν την στήριξη των βουλευτών της αντιπολίτευσης όχι όμως και της πλειοψηφίας που υποστηρίζει ότι από το περιεχόμενο του φακέλου κατά των δύο μελών της κυβέρνησης «δεν προκύπτουν καν αποχρώσες ενδείξεις εμπλοκής».
Την Παρασκευή η εξεταστική για τις υποκλοπέςΤο «καυτό» τριήμερο θα κλείσει την Παρασκευή στην Ολομέλεια με την συζήτηση της πρότασης που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Υπενθυμίζεται πως το αίτημα της Χαριλάου Τρικούπη επικαλείται το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής στις μειοψηφίες να συγκροτούν με μειωμένη πλειοψηφία έως δύο εξεταστικές ανά περίοδο. Τυπικά αυτό σημαίνει ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να λάβει το πράσινο φως εφόσον λάβει 120 θετικές ψήφους ακόμα και αν τα κατά είναι περισσότερα. Ο συγκεκριμένος πήχης είναι σχεδόν βέβαιο ότι μπορεί να ξεπεραστεί καθώς το σύνολο της αντιπολίτευσης αναμένεται να ψηφίσει υπέρ της εξεταστικής.
Σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δια του κ. Μάκη Βορίδη που θα είναι εισηγητής για την συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία θα υποστηρίξει ότι η συγκρότηση της εξεταστικής όχι μόνο είναι αχρείαστη αλλά και επικίνδυνη καθώς το ΠΑΣΟΚ δεν στοχεύει στην αναζήτησή της αλήθειας αλλά στην εργαλειοποίηση ενός κρίσιμου τομέα για την εθνική ασφάλεια όπως είναι οι μυστικές υπηρεσίες του κράτους. Την ίδια ώρα όμως κρατά κλειστά τα χαρτιά της αναφορικά με τα επιχειρήματα που θα επικαλεστεί ώστε να εμποδίσει ένα αίτημα για την έγκριση του οποίου απαιτούνται μόλις 120 θετικές ψήφοι.
Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι από το σχετικό δικαίωμα των μειοψηφιών εξαιρούνται υποθέσεις που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Εξεταστική επιτροπή για τα συγκεκριμένα ζητήματα συγκροτείται μόνο με την σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας (151). Πάντως από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν συνδέεται με κρίσιμα ζητήματα που απαιτούν αυξημένες πλειοψηφίες και προειδοποιούν με σφοδρές αντιδράσεις ή ακόμα και με κατάθεση πρότασης μομφής σε περίπτωση που η πλειοψηφία εγείρει διαφορετική άποψη.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr