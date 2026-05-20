Με την ακρόαση Δεμίρη συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ενημέρωσε ότι δεν θα προσέλθει

Με την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ξεκίνησε το «καυτό» κοινοβουλευτικό τριήμερο κατά το οποίο αναμένεται σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.



Οι έντονες κοινοβουλευτικές εργασίες έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης αισθάνονται ασφυκτική πίεση από τις προαναγγελίες νέων πολιτικών σχηματισμών από Τσίπρα και Καρυστιανού, γεγονός που τους οδηγεί να αυξάνουν υπέρμετρα τα ντεσιμπέλ της αντικυβερνητικής κριτικής.

Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για υποκλοπές. Δεν προσέρχεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Πιο αναλυτικά σήμερα στις 9 συγκλήθηκε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μετά από αιτήματα που κατέθεσαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκειμένου τα μέλη της να ακροαστούνκαι τονΤο σχετικό αίτημα τουαλλά και των υπόλοιπων κομμάτων επικαλούνται τυπικά τις προβλέψεις του Κανονισμού της Βουλής σύμφωνα με τις οποίες η Θεσμών μπορεί να καλεί προς ακρόαση ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς για λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας αλλά και τον προϊστάμενο της ΕΥΠ για θέματα που αφορούν την δραστηριότητα της.Είναι ωστόσο προφανές ότι η κλήση των συγκεκριμένων προσώπων σχετίζεται με την υπόθεση των υποκλοπών και την πρόσφατη απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην την ανασύρει από το αρχείο.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Τζαβέλας με επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή ενημέρωσε ότι δεν θα προσέλθει επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός σημειώνει ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομολογία του Αρείου Πάγου «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου».

Στην επιστολή επικαλείται την συνταγματική διάταξη για την διάκριση των εξουσιών, αλλά και παλαιότερες αποφάσεις του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου και ειδικά μια του 2011, όταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ήταν ο Ιωάννης Τέντες, σύμφωνα με την οποία «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας και Α.Π.». Υπενθυμίζεται ότι και η προκάτοχος του σημερινού εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, είχε πράξει ανάλογα. Επίσης, αρνητική ήταν και η κλήση το 2024 της τότε εισαγγελέως της ΕΥΠ Βασιλικής Βλάχου όταν ζητήθηκαν στοιχεία για τον πειθαρχικό της έλεγχο, καθώς και κλήτευση της τότε αντιπροέδρου του Α.Π. και προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου Ελένης Φραγκάκη.

Ο Ανδρουλάκης ακροάται Δεμίρη

Την Πέμπτη οι προτάσεις προανακριτικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

Την Παρασκευή η εξεταστική για τις υποκλοπές