Ο Γιάννης Στάνκογλου ταξίδεψε στη Σρι Λάνκα

GALA
5 ΣΧΟΛΙΑ
Έναν διαφορετικό καλοκαιρινό προορισμό επέλεξε φέτος ο Γιάννης Στάνκογλου, ταξιδεύοντας στη Σρι Λάνκα.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι, αποκαλύπτοντας στιγμές από τα τοπία και τις εμπειρίες που έζησε εκεί. Στην παρέα του ήταν τα παιδιά του αλλά και ένας καλός του φίλος.

