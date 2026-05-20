Συντάξεις Ιουνίου: Πότε πληρώνονται, αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο
Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουνίου και τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ την επόμενη εβδομάδα
Από τις 26 έως τις 28 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ. Οι ημερομηνίες καταβολής ακολουθούν και αυτή τη φορά τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών συνταξιούχων.
Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Ιουνίου 2026Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
ΟΠΕΚΑ: Πότε μπαίνουν τα επιδόματα Μαΐου 2026Όσον αφορά τον ΟΠΕΚΑ, ακολουθείται η σταθερή διαδικασία βάσει της οποίας τα επιδόματα καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Καθώς η 31η Μαΐου συμπίπτει με ημέρα Κυριακή, η επίσημη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.
