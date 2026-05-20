HSBC για ελληνικές τράπεζες: Τα υψηλότερα επιτόκια φέρνουν νέες αναβαθμίσεις στις τιμές στόχους
Για την Τράπεζα Πειραιώς, η HSBC ανεβάζει την τιμή στόχο στα €12,10, για την Εθνική Τράπεζα, η τιμή στόχος παραμένει στα €18,45, στη Eurobank ανεβαίνει στα €4,80 και για την Alpha Bank, η τιμή στόχος διατηρείται στα €4,85
Η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων στην Eυρωζώνη ξαναβάζει τις ελληνικές τράπεζες στο επίκεντρο των επενδυτικών επιλογών της HSBC, η οποία βλέπει ισχυρότερη κερδοφορία, αυξημένα μερίσματα και σημαντικά περιθώρια ανόδου για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Οι αναλυτές του οίκου διατηρούν σύσταση αγοράς για Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ αυξάνουν τις τιμές στόχους για Eurobank και Πειραιώς, λόγω των υψηλότερων εκτιμήσεων για τα καθαρά έσοδα από τόκους και τα κέρδη ανά μετοχή.
Η HSBC υποθέτει πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, πριν η κίνηση αυτή αντιστραφεί σε μεγάλο βαθμό από τα μέσα του 2027 και μετά. Η αλλαγή αυτή είναι κρίσιμη για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς οι ισολογισμοί τους παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα επιτόκια, με μεγάλο μέρος των τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού να χρηματοδοτείται από καταθέσεις χαμηλού κόστους και με τα δανειακά χαρτοφυλάκια να είναι κυρίως κυμαινόμενου επιτοκίου.
Ο οίκος αυξάνει κατά μέσο όρο τις προβλέψεις του για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 3% για το 2026 και κατά 5% για το 2027, ενώ αφήνει σχεδόν αμετάβλητες τις εκτιμήσεις του για το 2028. Παράλληλα, ανεβάζει τις εκτιμήσεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους κατά 2% για το 2026 και κατά 4% για το 2027, με τις μεγαλύτερες αναβαθμίσεις να καταγράφονται στην Εθνική Τράπεζα και στην Τράπεζα Πειραιώς.
