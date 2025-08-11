Η Ανθή Φακιδάρη ταξίδεψε στη Νάξο - Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Η Ανθή Φακιδάρη ταξίδεψε στη Νάξο - Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Το μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παραμονή του στο νησί των Κυκλάδων
Τις καλοκαιρινές της διακοπές συνεχίζει η Ανθή Φακιδάρη, κάνοντας αυτή τη φορά μια στάση στη Νάξο. Το μοντέλο που υπήρξε η πρώτη Ελληνίδα που περπάτησε σε σόου της Victoria's Secret τον περασμένο Οκτώβριο, πριν από μερικές εβδομάδες είχε μοιραστεί εικόνες από την παραμονή της στην Πάρο.
Σε νέα ανάρτηση που έκανε στο Instagram, δημοσίευσε στιγμιότυπα από το ταξίδι της στη Νάξο. Σε κάποια από αυτά απαθανατίζεται στην παραλία, ενώ σε κάποια άλλα πόζαρε στα γραφικά σοκάκια κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου της, ενώ αποτύπωσε και τοπία του κυκλαδίτικου νησιού.
Δείτε τις φωτογραφίες
Σε νέα ανάρτηση που έκανε στο Instagram, δημοσίευσε στιγμιότυπα από το ταξίδι της στη Νάξο. Σε κάποια από αυτά απαθανατίζεται στην παραλία, ενώ σε κάποια άλλα πόζαρε στα γραφικά σοκάκια κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου της, ενώ αποτύπωσε και τοπία του κυκλαδίτικου νησιού.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον
Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές
Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον
Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές
Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα