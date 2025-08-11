Μαρία Κωνσταντάκη: Η ηθοποιός χαλαρώνει μέσα στο τζακούζι - Δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός κάνει διακοπές στη Σαμοθράκη

Μία σειρά φωτογραφιών δημοσίευσε η Μαρία Κωνσταντάκη από τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σαμοθράκη. Η ηθοποιός είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και συχνά, μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους υλικό από την καθημερινότητά της.

Σε νέα της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Κωνσταντάκη εμφανίζεται να ποζάρει με μαύρο μπικίνι μέσα στο τζακούζι, που είναι στην αυλή.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η Μαρία Κωνσταντάκη έγραψε: «Έχω πολλά στο κεφάλι μου όπως φαίνεται και στην πρώτη φωτογραφία ή αλλιώς σιγά μην δεν έπαιρνα το μπικίνι μου στο βουνό».

