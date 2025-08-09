Η Κλάρκσον είναι συντετριμμένη από τον θάνατο του πρώην συζύγου της, προσπαθεί να μείνει δυνατή για τα παιδιά της, ανέφερε πηγή
Ο Μπράντον Μπλάκστοκ έφυγε από τη ζωή από καρκίνο σε ηλικία 48 ετών
Συντετριμμένη είναι η Κέλι Κλάρκσον από τον θάνατο του πρώην συζύγου της, Μπράντον Μπλάκστοκ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών από καρκίνο. Η τραγουδίστρια, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο PEOPLE, προσπαθεί να μείνει δυνατή για την 11χρονη κόρη της, Ρίβερ, και τον 9χρονο γιο της, Ρέμινγκτον.
«Η Κέλι και ο Μπράντον είχαν τα πάνω και τα κάτω τους, αλλά στο τέλος της ημέρας, εκείνος ήταν ο πατέρας των παιδιών της και είναι συντετριμμένη», ανέφερε η πηγή. «Τα παιδιά της είναι ολόκληρος ο κόσμος της και μένει δυνατή για χάρη τους», συμπλήρωσε.
Ο Μπλάκστοκ πέθανε στις 7 Αυγούστου, μετά από μάχη με τον καρκίνο που κράτησε περισσότερα από τρία χρόνια, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της οικογένειάς του. «Με μεγάλη μας θλίψη μοιραζόμαστε την είδηση ότι ο Μπράντον Μπλάκστοκ έφυγε από τη ζωή. Πάλεψε γενναία με τον καρκίνο για περισσότερα από τρία χρόνια. Έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Σας ευχαριστούμε για τις σκέψεις και τις προσευχές σας και ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», αναφερόταν σε επίσημη ανακοίνωση.
Μετά τον θάνατό του, πηγή υποστήριξε: «Όταν η Κλάρκσον έμαθε ότι ήταν άρρωστος, παρέμεινε προστατευτική απέναντί του για χάρη των παιδιών», προσθέτοντας: «Η Κέλι πάντα προσπαθούσε να κρατά το επίπεδο ψηλά. Ήταν σαφές από νωρίς φέτος ότι ο Μπράντον δεν ήταν καλά. Είναι συντετριμμένη».
Μία ημέρα πριν ανακοινωθεί ο θάνατός του, η 43χρονη τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει ότι ο πρώην σύζυγός της, παραγωγός και μάνατζερ, ήταν άρρωστος. Εξήγησε ότι ανέβαλε εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας για τον Αύγουστο, ώστε να αφιερώσει χρόνο στα παιδιά τους. «Δυστυχώς, πρέπει να αναβάλω τις υπόλοιπες εμφανίσεις του Αυγούστου στο Λας Βέγκας», είχε γράψει στο Instagram. «Αν και συνήθως κρατάω την προσωπική μου ζωή ιδιωτική, τον τελευταίο χρόνο ο πατέρας των παιδιών μου ήταν άρρωστος και αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαι πλήρως παρούσα γι’ αυτά. Ζητώ συγγνώμη από όσους αγόρασαν εισιτήρια και εκτιμώ την κατανόηση, την καλοσύνη και την ευγένειά σας», είχε προσθέσει.
Η Κλάρκσον και ο Μπλάκστοκ υπήρξαν παντρεμένοι για επτά χρόνια πριν χωρίσουν τον Ιούνιο του 2020. Σε συνέντευξή της στο Variety τον Σεπτέμβριο του 2022, η Κλάρκσον είχε δηλώσει ότι επιλέγει να είναι ειλικρινής με τα παιδιά της, ακόμη και για δύσκολα ζητήματα, όπως το διαζύγιο. «Το πιο σημαντικό πράγμα που έμαθα στη θεραπεία, ειδικά μέσα από αυτό το διαζύγιο, είναι “Μην κρύβεις τα πάντα από τα παιδιά σου”», είχε πει. «Προφανώς, δεν μιλάς για πράγματα που δεν πρέπει, αλλά είναι εντάξει αν σε δουν να κλαις ή αν σε δουν να έχεις μια κακή μέρα».
Στην ίδια συνέντευξη, είχε εξομολογηθεί: «Αρχίζεις να νιώθεις εκείνη την ντροπή, ότι πρέπει να δείχνεις πάντα τον καλύτερο εαυτό σου ως μητέρα για να μην επηρεαστούν, αλλά μετά τους δίνεις την ευκαιρία να εκφράσουν ενσυναίσθηση και να μάθουν να λένε: “Λυπάμαι που είχες μια δύσκολη μέρα”».
Kelly Clarkson 'Staying Strong' but Is 'Heartbroken' for Her Kids After Ex Brandon Blackstock's Death: Source https://t.co/fE1KWuKefN— People (@people) August 8, 2025
