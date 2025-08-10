Ντέιβιντ Τζάστις για τον χωρισμό από τη Χάλι Μπέρι: Αν ξέραμε για τη θεραπεία ζεύγους, ίσως να τα είχαμε καταφέρει

Δεν είχαμε ποτέ σοβαρά προβλήματα, αλλά ήμουν νέος και είχα μόνο μία σοβαρή σχέση πριν από εκείνη, τόνισε ο πρώην σύζυγος της ηθοποιού