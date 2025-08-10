Ντέιβιντ Τζάστις για τον χωρισμό από τη Χάλι Μπέρι: Αν ξέραμε για τη θεραπεία ζεύγους, ίσως να τα είχαμε καταφέρει
Δεν είχαμε ποτέ σοβαρά προβλήματα, αλλά ήμουν νέος και είχα μόνο μία σοβαρή σχέση πριν από εκείνη, τόνισε ο πρώην σύζυγος της ηθοποιού
Για τον χωρισμό του από τη Χάλι Μπέρι μίλησε ο Ντέιβιντ Τζάστις, υποστηρίζοντας πως, αν είχα επισκεφτεί σύμβουλο γάμου, ίσως είχαν σώσει τον γάμο τους. Σε συνέντευξή του στο podcast All the Smoke, ο 59χρονος πρώην παίκτης του MLB αναφέρθηκε στα προβλήματα που άρχισαν να εμφανίζονται στον γάμο τους λίγους μόλις μήνες αφότου επισημοποίησαν τη σχέση τους το 1993 και κορυφώθηκαν πριν το διαζύγιό τους το 1997.
Όπως εξήγησε, οι δυο τους ζούσαν ακόμη τη «φάση του μήνα του μέλιτος» μέχρι περίπου πέντε μήνες μετά τον γάμο, όταν εκείνος άρχισε να σκέφτεται το ενδεχόμενο να κάνουν παιδιά. «Η γνώση μου και η κατανόησή μου γύρω από τις σχέσεις ήταν περιορισμένη», είπε. «Είμαι παιδί της μεσοδυτικής Αμερικής, μεγάλωσα βλέποντας τη μητέρα μου, οπότε στο μυαλό μου σκεφτόμουν ότι μια σύζυγος θα πρέπει να μαγειρεύει, να καθαρίζει, να είναι παραδοσιακή».
Τότε, όπως είπε, άρχισε να αναρωτιέται: «Αν κάνουμε παιδιά, είναι αυτή η γυναίκα που θέλω να γίνει μητέρα τους και να χτίσουμε οικογένεια; Εκείνη δεν μαγείρευε, δεν καθάριζε, δεν έδειχνε μητρική, κι έτσι ξεκινήσαμε να έχουμε προβλήματα».
Σύμφωνα με τον Τζάστις, το πρόβλημα άρχισε κυρίως όταν εκείνος αποφάσισε να φύγει το 1996. Θυμήθηκε, μάλιστα, ότι η Μπέρι του ζήτησε να παντρευτούν μόλις πέντε μήνες αφού γνωρίστηκαν, τον Μάιο του 1992. «Είπα εντάξει γιατί δεν μπορούσα να πω όχι. Ποιος θα έλεγε όχι τότε; Δεν ξέρω αν η καρδιά μου ήταν πραγματικά μέσα σε αυτό, αλλά δεν ήθελα να την πληγώσω ή ίσως ήμουν απλώς στη στιγμή», ανέφερε.
Ο πρώην αθλητής, που το 2001 προχώρησε σε έναν ακόμα γάμο, εξήγησε ότι οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, με την Μπέρι να ταξιδεύει συνεχώς για ταινίες, τους κρατούσαν συχνά μακριά. «Ειλικρινά, ίσως να τα είχαμε καταφέρει αν ξέραμε για τη θεραπεία ζεύγους. Δεν είχαμε ποτέ σοβαρά προβλήματα, αλλά ήμουν νέος και είχα μόνο μία σοβαρή σχέση πριν από εκείνη», είπε.
Η Μπέρι, που σήμερα είναι σε σχέση με τον Βαν Χαντ, έχει μιλήσει στο παρελθόν για την ερωτική της ζωή και τις φήμες ότι «δεν μπορεί να κρατήσει έναν άντρα». Στην εκπομπή The Drew Barrymore Show τον Φεβρουάριο, είχε απαντήσει: «Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε “κάτι πρέπει να έχει η Χάλι Μπέρι, δεν μπορεί να κρατήσει έναν άντρα”. Ποιος λέει ότι θέλω να κρατήσω έναν άντρα; Δεν θέλω να κρατήσω τον λάθος άντρα. Δεν είμαι τρελή, σωστά; Όταν καταλάβεις ότι έκανες λάθος, έχεις το δικαίωμα να πεις “Ήταν λάθος, ας αρχίσω από την αρχή”».
Φωτογραφία: Getty Images/ Ideal Image
David Justice Gets Candid About Ending His Marriage to Halle Berry: 'Is This the Woman I Want to Have Kids with?' https://t.co/KdnPQB6A5e— People (@people) August 10, 2025
