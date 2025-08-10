Γιατί το σχέδιο Νετανιάχου να καταλάβει τη Γάζα είναι ένα τεράστιο λάθος
Γιατί το σχέδιο Νετανιάχου να καταλάβει τη Γάζα είναι ένα τεράστιο λάθος

Το σχέδιο Νετανιάχου προκαλεί αντιδράσεις, φόβους για μαζική εκτόπιση αμάχων και εκτιμήσεις ότι θα οδηγήσει σε πολιτικό και στρατιωτικό αδιέξοδο

Παρά τις έντονες διεθνείς αντιδράσεις και την αυξανόμενη καταδίκη για τον πόλεμο στη Γάζα, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε την Παρασκευή σχέδιο για την ανάληψη ελέγχου της πόλης της Γάζας. Η απόφαση λαμβάνεται σε μια περίοδο που η ανθρωπιστική κρίση έχει κορυφωθεί, με τον πληθυσμό να αντιμετωπίζει λιμό και ακραία έλλειψη βασικών αγαθών.

Το σχέδιο, το οποίο απορρίπτουν ανώτατοι στρατιωτικοί και μεγάλο μέρος της ισραηλινής κοινής γνώμης, προβλέπει την εκκένωση χιλιάδων Παλαιστινίων προς άλλες περιοχές, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και πέντε μήνες αναφέρουν διεθνή μέσα. Η Γάζα, η πλέον πυκνοκατοικημένη πόλη του παλαιστινιακού θύλακα, αριθμούσε πριν τον πόλεμο περισσότερους από 650.000 κατοίκους.

Πολιτικές σκοπιμότητες και αντιθέσεις

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ότι δεν επιθυμεί το Ισραήλ να κυβερνήσει τη Γάζα, προτείνοντας τη δημιουργία μιας αραβικής διοίκησης. Ωστόσο, οι ακροδεξιοί εταίροι του πιέζουν για πλήρη προσάρτηση και επανεγκατάσταση ισραηλινών εποίκων. Το επιτελείο του IDF αντιπροτείνει περιορισμένες επιχειρήσεις με πολιορκία, αποφεύγοντας τη διαρκή κατοχή, επικαλούμενο κινδύνους για τους ομήρους και υπερβολική επιβάρυνση των δυνάμεων.

Ο απόστρατος στρατηγός Γκάντι Σάμνι χαρακτηρίζει το σχέδιο «περισσότερο από τα ίδια», εκτιμώντας ότι θα αυξήσει τις απώλειες, θα απομονώσει περαιτέρω το Ισραήλ και δεν θα φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα έναντι της Χαμάς.

Αδιέξοδες στρατηγικές και πολιτική εξάρτηση

Σύμφωνα με αναλυτές, η στρατηγική πίεσης μέσω ανθρωπιστικού αποκλεισμού έχει αποτύχει, με τη Χαμάς να διατηρεί ή και να ενισχύει τη στήριξή της στη Γάζα. Ο Νετανιάχου κατηγορείται ότι υποτάσσεται στις απαιτήσεις της ακροδεξιάς πτέρυγας, επιδιώκοντας την πολιτική του επιβίωση μέσω όλο και πιο σκληρών πολεμικών επιλογών.

Διεθνείς παρατηρητές υπογραμμίζουν ότι μια παρατεταμένη κατοχή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακροχρόνια αστάθεια, να ενισχύσει τη στρατολόγηση μαχητών από τη Χαμάς και να εκθέσει το Ισραήλ σε κατηγορίες περί εθνοκάθαρσης, υπονομεύοντας κάθε ηθικό επιχείρημα υπέρ του.

Ανθρωπιστική καταστροφή χωρίς τέλος

Η συνεχιζόμενη πολιορκία έχει αφήσει το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας σε ερείπια, με εκτιμήσεις ότι έως και 92% των κατοικιών έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας μιλά για πάνω από 61.000 νεκρούς, αριθμό που σύμφωνα με αναλυτές αποτελεί υποεκτίμηση, καθώς δεν περιλαμβάνει τους αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια ούτε τους θανάτους από την πείνα και τις ασθένειες.

Η απαγόρευση ανεξάρτητης δημοσιογραφικής κάλυψης, οι περιορισμένες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας και η έλλειψη πολιτικής βούλησης για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις αφήνουν ελάχιστες προοπτικές αποκλιμάκωσης.

πηγή: nymag
