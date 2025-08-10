Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Κιμ Καρντάσιαν: Πήγε στο Μεξικό για αμφιλεγόμενη θεραπεία που δεν γίνεται στις ΗΠΑ - Οι εικόνες από την αίθουσα της επέμβασης
Η influencer εξήγησε τους λόγους που αναγκάστηκε να ταξιδέψει εκτός χώρας για να πραγματοποιήσει την επέμβαση που όπως λέει την απάλλαξε από έντονο και διαρκή πόνο
Η Κιμ Καρντάσιαν ταξίδεψε στο Μεξικό μαζί με την αδελφή της Κλόε, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία βλαστοκυττάρων Muse που δεν είναι διαθέσιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια μοιράστηκε την εμπειρία της στα κοινωνικά δίκτυα, υποστηρίζοντας ότι η μέθοδος άλλαξε την καθημερινότητά της, ενώ τόνισε πως πρόκειται για προσωπική της εμπειρία και όχι για ιατρική σύσταση.
Η 44χρονη influencer ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από το εσωτερικό του κέντρου όπου πραγματοποιήθηκε η θεραπεία. Στις εικόνες εμφανίζεται με μαύρες πιτζάμες και ειδικά γυαλιά, ποζάροντας δίπλα στον γιατρό της, ενώ σε άλλη λήψη διακρίνεται η διαδικασία της θεραπείας, με εμφανή ίχνη αίματος στην πλάτη της.
Η θεραπεία Muse, σύμφωνα με την κλινική Eterna Health, στοχεύει στην «πλήρη κυτταρική ανανέωση» μέσω αντικατάστασης κατεστραμμένων κυττάρων με υγιή ιστό, σε περιοχές όπως οι αρθρώσεις ή οι μύες. Αν και στις ΗΠΑ ορισμένες θεραπείες με βλαστοκύτταρα είναι εγκεκριμένες –όπως αυτές για αιματολογικές παθήσεις με χρήση κυττάρων από ομφάλιο αίμα– οι περισσότερες άλλες εφαρμογές παραμένουν πειραματικές και δεν έχουν λάβει έγκριση.
Η Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι πριν από δύο χρόνια τραυμάτισε τον ώμο της σηκώνοντας βάρη, γεγονός που της προκάλεσε έντονο και διαρκή πόνο. «Δοκίμασα τα πάντα για να βρω ανακούφιση, μέχρι που έμαθα για τις δυνατότητες της θεραπείας με βλαστοκύτταρα και γνώρισα τον Δρ. Αντίλ Καν. Η ομάδα του αντιμετώπισε τον ώμο μου με κύτταρα Dezawa Muse και τα αποτελέσματα ήταν άμεσα. Επανέκτησα πλήρη κινητικότητα και ο πόνος εξαφανίστηκε», ανέφερε.
Επέστρεψε πρόσφατα στον ίδιο γιατρό για να αντιμετωπίσει χρόνιους πόνους στην πλάτη που την ταλαιπωρούσαν για χρόνια. «Η θεραπεία Muse ήταν και πάλι καθοριστική. Ένιωσα ανακούφιση αμέσως και ο αφόρητος πόνος έφυγε», είπε χαρακτηριστικά.
Η Καρντάσιαν συμβούλευσε τους ακολούθους της που υποφέρουν από παρόμοια προβλήματα να εξετάσουν την επιλογή αυτή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κάθε οργανισμός αντιδρά διαφορετικά και πως είναι απαραίτητη η συμβουλή ιατρικών ειδικών πριν από οποιαδήποτε απόφαση.
Καθώς η θεραπεία Muse δεν είναι ακόμη διαθέσιμη στις ΗΠΑ, αναγκάστηκε να ταξιδέψει στο Μεξικό για να την πραγματοποιήσει. «Είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία και τα μέσα να αναζητήσω αυτή τη θεραπεία. Ελπίζω η επιστήμη να συνεχίσει να εξελίσσεται ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν περισσότεροι άνθρωποι», έγραψε, ευχαριστώντας δημόσια τον γιατρό και την κλινική. Κλείνοντας, σημείωσε: «Στην υγεία, την ελπίδα και το μέλλον της επιστήμης».
