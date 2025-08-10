Κιμ Καρντάσιαν: Πήγε στο Μεξικό για αμφιλεγόμενη θεραπεία που δεν γίνεται στις ΗΠΑ - Οι εικόνες από την αίθουσα της επέμβασης

Η Καρντάσιαν συμβούλευσε τους ακολούθους της που υποφέρουν από παρόμοια προβλήματα να εξετάσουν την επιλογή αυτή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κάθε οργανισμός αντιδρά διαφορετικά και πως είναι απαραίτητη η συμβουλή ιατρικών ειδικών πριν από οποιαδήποτε απόφαση.Καθώς η θεραπεία Muse δεν είναι ακόμη διαθέσιμη στις ΗΠΑ, αναγκάστηκε να ταξιδέψει στο Μεξικό για να την πραγματοποιήσει. «Είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία και τα μέσα να αναζητήσω αυτή τη θεραπεία. Ελπίζω η επιστήμη να συνεχίσει να εξελίσσεται ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν περισσότεροι άνθρωποι», έγραψε, ευχαριστώντας δημόσια τον γιατρό και την κλινική. Κλείνοντας, σημείωσε: «Στην υγεία, την ελπίδα και το μέλλον της επιστήμης».