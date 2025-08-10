ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κάιλι Τζένερ Γενέθλια Κόκκινο κρασί Φωτογραφίες Instagram

Η Κάιλι Τζένερ λίγο πριν γίνει 28 το γιορτάζει με κόκκινο κρασί και σέξι μπικίνι

Η influencer μοιράζεται προσωπικές στιγμές με τους 393 εκατ. followers της

Η Κάιλι Τζένερ, μέλος της διάσημης οικογένειας Καρντάσιαν–Τζένερ ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά σέξι φωτογραφιών, συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα «τελευταία Παρασκευή στα 27 μου».

Η ανάρτηση έγινε μια μέρα πριν από τα γενέθλιά της, με την ίδια να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης με ένα κόκκινο κρασί στο χέρι. Η επιχειρηματίας και influencer συνηθίζει να μοιράζεται προσωπικές στιγμές με το κοινό της, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των 393 εκατομμυρίων και πλέον ακολούθων της.

