Σελένα Γκόμεζ για τον επερχόμενο γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο: Δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο σίγουρη για κάτι
Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένη, δήλωσε η 33χρονη τραγουδίστρια
Ενθουσιασμένη που θα παντρευτεί τον Μπένι Μπλάνκο δήλωσε η Σελένα Γκόμεζ, δηλώνοντας παράλληλα πως νιώθει πολύ σίγουρη για την απόφασή τους να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.
Η 33χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός μίλησε στο podcast «Therapuss with Jake Shane» για τον επερχόμενο γάμο της με τον 37χρονο μουσικό παραγωγό, με τον οποίο γνωρίστηκε το 2019 κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους για το τραγούδι «I Can’t Get Enough». Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του στις 11 Δεκεμβρίου 2024, έπειτα από περίπου έναν χρόνο σχέσης.
Αν οι ετοιμασίες για τον γάμο βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, η Γκόμεζ δήλωσε ότι ανυπομονεί να παντρευτεί τον Μπλάνκο. «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένη», είπε, προσθέτοντας: «Πραγματικά, απλώς δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο σίγουρη για κάτι». Όπως εξήγησε, και οι δύο αυτό το διάστημα έχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά όταν ολοκληρωθούν, θα προχωρήσουν στις λεπτομέρειες της οργάνωσης της τελετής.
Ο Μπλάνκο, που είχε εμφανιστεί στο ίδιο podcast έναν μήνα νωρίτερα, είχε εκφράσει παρόμοια συναισθήματα, τονίζοντας ότι είναι πολυάσχολοι αλλά ενθουσιασμένοι για το μέλλον. «Ασχολούμαστε με τόσα πολλά πράγματα που δεν είχαμε καν χρόνο να ασχοληθούμε με αυτό, αλλά είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι», είχε δηλώσει τότε.
Η Γκόμεζ αποκάλυψε επίσης πώς η επαγγελματική τους συνεργασία εξελίχθηκε σε ρομαντική σχέση. Μετά το «I Can’t Get Enough», η Γκόμεζ είπε πως ζήτησε από τον Μπλάνκο «να της γνωρίσει κάποιον που να είναι χαριτωμένος». Εκείνος την προσκάλεσε σε ένα από τα «βραδινά δείπνα» που οργανώνει με φίλους και, όπως είπε η ίδια, «πριν το καταλάβεις, βγαίναμε ραντεβού».
Selena Gomez 'Excited' to Marry Benny Blanco, Reveals When They'll Get into the 'Nitty-Gritty' of Wedding Planning https://t.co/VWAH06v0EV— People (@people) August 7, 2025
