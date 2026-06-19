Καταδίκη μετά από 48 χρόνια: 12 χρόνια φυλακή σε γυναίκα για τον θάνατο της θετής κόρης της στην Βρετανία

Η 12χρονη υπέστη σοβαρά εγκαύματα και πέθανε στο νοσοκομείο πέντε εβδομάδες μετά το περιστατικό, ενώ ο θάνατός της αρχικά θεωρήθηκε ατύχημα





Η Τζάνις Νιξ καταδικάστηκε από το Isleworth Crown Court για ανθρωποκτονία εξ αμελείας της πεντάχρονης Αντρέα Μπερνάρντ, ενώ της επιβλήθηκε επιπλέον ποινή 15 μηνών φυλάκισης για κακοποίηση και επίθεση σε βάρος του μεγαλύτερου αδελφού της Αντρέα, Ντέσμοντ, αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ 1975 και 1978. Οι ποινές θα εκτιθούν ταυτόχρονα.







Η Αντρέα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα στο 50% του σώματός της, τα οποία προκλήθηκαν όταν βυθίστηκε σε καυτό νερό στο σπίτι της οικογένειας στο Θόρντον Χιθ. Πέθανε σχεδόν έξι εβδομάδες αργότερα από σήψη που προκλήθηκε από τα εγκαύματα, με τον θάνατό της να χαρακτηρίζεται τότε ως ατύχημα.



Η Αντρέα Μπέρναρντ



Στη συγκλονιστική του κατάθεση, ο Ντέσμοντ περιέγραψε χρόνια σωματικής κακοποίησης από τη Νιξ και ανέφερε ότι την ημέρα του περιστατικού άκουσε την πεντάχρονη αδελφή του να φωνάζει επανειλημμένα «καίει, καίει», ενώ βρισκόταν στο μπάνιο. Όπως κατέθεσε, η Νιξ τον είχε πείσει τότε να υποστηρίξει πως επρόκειτο για ατύχημα, υποσχόμενη ότι δεν θα τον ξαναχτυπούσε.



Οι ντετέκτιβ της ομάδας ανεξιχνίαστων ανθρωποκτονιών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν εκτεταμένη έρευνα, εξετάζοντας χιλιάδες έγγραφα από αρχεία νοσοκομείων και τοπικών αρχών. Παρά το γεγονός ότι είχαν περάσει περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και πολλοί από τους εμπλεκόμενους είχαν αποβιώσει, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν κρίσιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και την αρχική κατάθεση της Νιξ από το 1978.



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Σε δήλωση που διαβάστηκε στο δικαστήριο, ο Ντέσμοντ ανέφερε ότι η τελευταία ανάμνηση που έχει από την αδελφή του είναι οι κραυγές της και τα ψέματα που ακολούθησαν τον θάνατό της. «Οι πράξεις σας στέρησαν τη ζωή από την αδελφή μου και μου έκλεψαν την ευκαιρία να μεγαλώσω μαζί της», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Στα 12 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε στο Λονδίνο μια 67χρονη γυναίκα, η οποία κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία της πεντάχρονης θετής κόρης της το 1978, σε μία υπόθεση που παρέμενε για δεκαετίες καταγεγραμμένη ως τραγικό ατύχημα.Η Τζάνις Νιξ καταδικάστηκε από το Isleworth Crown Court για ανθρωποκτονία εξ αμελείας της πεντάχρονης Αντρέα Μπερνάρντ, ενώ της επιβλήθηκε επιπλέον ποινή 15 μηνών φυλάκισης για κακοποίηση και επίθεση σε βάρος του μεγαλύτερου αδελφού της Αντρέα, Ντέσμοντ, αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ 1975 και 1978. Οι ποινές θα εκτιθούν ταυτόχρονα.Η υπόθεση αναβίωσε το 2022, όταν ο Ντέσμοντ, ο οποίος ήταν οκτώ ετών την εποχή του περιστατικού, προσέγγισε τη Μητροπολιτική Αστυνομία υποστηρίζοντας ότι η μητριά του ήταν υπεύθυνη για τα εγκαύματα που οδήγησαν στον θάνατο της αδελφής του.Η Αντρέα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα στο 50% του σώματός της, τα οποία προκλήθηκαν όταν βυθίστηκε σε καυτό νερό στο σπίτι της οικογένειας στο Θόρντον Χιθ. Πέθανε σχεδόν έξι εβδομάδες αργότερα από σήψη που προκλήθηκε από τα εγκαύματα, με τον θάνατό της να χαρακτηρίζεται τότε ως ατύχημα.Στη συγκλονιστική του κατάθεση, ο Ντέσμοντ περιέγραψε χρόνια σωματικής κακοποίησης από τη Νιξ και ανέφερε ότι την ημέρα του περιστατικού άκουσε την πεντάχρονη αδελφή του να φωνάζει επανειλημμένα «καίει, καίει», ενώ βρισκόταν στο μπάνιο. Όπως κατέθεσε, η Νιξ τον είχε πείσει τότε να υποστηρίξει πως επρόκειτο για ατύχημα, υποσχόμενη ότι δεν θα τον ξαναχτυπούσε.Οι ντετέκτιβ της ομάδας ανεξιχνίαστων ανθρωποκτονιών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν εκτεταμένη έρευνα, εξετάζοντας χιλιάδες έγγραφα από αρχεία νοσοκομείων και τοπικών αρχών. Παρά το γεγονός ότι είχαν περάσει περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και πολλοί από τους εμπλεκόμενους είχαν αποβιώσει, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν κρίσιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και την αρχική κατάθεση της Νιξ από το 1978.Κατά τη διάρκεια της νέας έρευνας, οι αρχές εντόπισαν σημαντικές αντιφάσεις ανάμεσα στους σημερινούς ισχυρισμούς της και στις καταθέσεις που είχε δώσει αμέσως μετά τον θάνατο της Αντρέα. Ειδικοί στα εγκαύματα κατέθεσαν επίσης ότι ένα παιδί δεν θα παρέμενε οικειοθελώς μέσα σε νερό τόσο υψηλής θερμοκρασίας, στοιχείο που ενίσχυσε την εκδοχή της εισαγγελίας ότι η βύθιση της μικρής στο καυτό νερό δεν ήταν ατύχημα.Σε δήλωση που διαβάστηκε στο δικαστήριο, ο Ντέσμοντ ανέφερε ότι η τελευταία ανάμνηση που έχει από την αδελφή του είναι οι κραυγές της και τα ψέματα που ακολούθησαν τον θάνατό της. «Οι πράξεις σας στέρησαν τη ζωή από την αδελφή μου και μου έκλεψαν την ευκαιρία να μεγαλώσω μαζί της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιθεωρήτρια Λουίζ Κάβιν της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε ότι το θάρρος του Ντέσμοντ να μιλήσει δεκαετίες αργότερα ήταν καθοριστικό για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης σε μία από τις παλαιότερες υποθέσεις που επανεξετάστηκαν από τις βρετανικές αρχές.