Η Αφροδίτη Λατινοπούλου θυμήθηκε τον Παϊτέρη που είχε ρωτήσει και τον Τσακνή «αν είναι γύφτος»

Η πρόεδρος της παράταξης «Φωνή Λογικής» με στόρι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram συνεχίζει την κόντρα με τον γνωστό τραγουδιστή με αφορμή την ονομασία της κοινότητας των Ρομά