Φωτιά στις αποθήκες Σκουλούδη, όπου σχεδιάζεται να γίνει κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
δομή μεταναστών Ηράκλειο Φωτιά Πυροσβεστική Κρήτη

Φωτιά στις αποθήκες Σκουλούδη, όπου σχεδιάζεται να γίνει κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο

Άμεσα στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν τρία οχήματα με οκτώ υπαλλήλους της Πυροσβεστικής που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες οι οποίες ξέσπασαν στο εσωτερικό των αποθηκών, προκαλώντας ζημιές

Φωτιά στις αποθήκες Σκουλούδη, όπου σχεδιάζεται να γίνει κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο
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Επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας , στήθηκε νωρίτερα το απόγευμα στο Ηράκλειο, μετά από φωτιά που ξέσπασε στις αποθήκες «Σκουλούδη» στην περιοχή των Αθανάτων. 

Άμεσα στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν τρία οχήματα με οκτώ πυροσβέστες που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες οι οποίες ξέσπασαν στο εσωτερικό των αποθηκών, προκαλώντας ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν και στελέχη του Ανακριτικού της Π.Υ που θα διερευνήσουν τα αιτία πρόκλησης της φωτιάς.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο συγκεκριμένος χώρος των αποθηκών βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων, καθώς εκεί σχεδιάζεται να εγκατασταθεί δομή προσωρινής κράτησης μεταναστών.
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