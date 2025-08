Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας για τον γάμο τους μετά τη διαρροή λεπτομερειών

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Σελένα Γκόμεζ και τον Μπένι Μπλάνκο η διαρροή των λεπτομερειών για τον γάμο τους. Όπως αναφέρει άτομο κοντέ στην τραγουδίστρια, η μεγαλύτερη ανησυχία της αφορά την ασφάλεια των προσκεκλημένων, καθώς αρκετοί από αυτούς είναι διάσημες προσωπικότητες.«Η ασφάλεια του γάμου της Σελένα είναι υψίστης σημασίας γιατί δεν είναι μόνο εκείνη δημόσιο πρόσωπο, το ίδιο ισχύει και για πολλούς καλεσμένους της», τόνισε χαρακτηριστικά. Για να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα της τελετής, η Σελένα Γκόμεζ εξετάζει σοβαρά να τηρήσει το έθιμο... «χωρίς κινητά» μεταξύ των παρευρισκόμενων. «Το σκέφτεται σοβαρά, καθώς θέλει όχι μόνο να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, αλλά και να είναι όλοι παρόντες στη στιγμή», εξήγησε το ίδιο άτομο.Παρότι ορισμένοι σύμβουλοι της παραγωγής τους πρότειναν να μεταθέσουν την ημερομηνία του γάμου, οι φορτωμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις του ζευγαριού καθιστούν αυτό το ενδεχόμενο αδύνατο. «Αν δεν ήταν τόσο κοντά, απομένουν μόλις δύο μήνες, ίσως το ξανασκέφτονταν. Όμως δεν θέλουν να αλλάξουν τοποθεσία ή να καθυστερήσουν τον γάμο. Αντίθετα, διπλασιάζουν τα μέτρα ασφαλείας για να διατηρήσουν την τελετή όσο το δυνατόν πιο ιδιωτική», αναφέρει δεύτερη πηγή.Η διαρροή των σχεδίων του γάμου έγινε στις 14 Ιουλίου και περιλάμβανε πληροφορίες για την τοποθεσία, την ημερομηνία αλλά και τους καλεσμένους. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο θα παντρευτούν τον Σεπτέμβριο στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, σε ένα διήμερο event που θα φιλοξενήσει μόνο κοντινούς φίλους και συγγενείς.Η λίστα περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα, όπως η Tέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κελς, οι συμπρωταγωνιστές της Σελένα Γκόμεζ από τη σειρά Only Murders in the Building, καθώς και συνεργάτες και φίλοι του Μπένι Μπλάνκο από τη μουσική βιομηχανία.Άτομα από το περιβάλλον του ζευγαριού αναφέρει ότι έχουν ήδη σταλθεί προσκλήσεις, με την προτροπή οι καλεσμένοι να φέρουν μαζί τους αποσκευές για ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. «Αν και πρόκειται για έναν προσωπικό γάμο, αρκετοί από τους φίλους τους είναι τεράστιες προσωπικότητες», σημειώνεται χαρακτηριστικά.Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο αρραβωνιάστηκαν τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από σχέση περίπου ενός έτους, με την τραγουδίστρια να ανακοινώνει το γεγονός μέσω Instagram με φωτογραφίες που αποκάλυπταν το μονόπετρο και τη λεζάντα: «forever begins now».: Shutterstock