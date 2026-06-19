Εκβίαζαν 50 μέρες τον 13χρονο για να πάρουν 370.000 ευρώ: Φοβόταν για τη ζωή τη δική του και των γονιών του
Εκβίαζαν 50 μέρες τον 13χρονο για να πάρουν 370.000 ευρώ: Φοβόταν για τη ζωή τη δική του και των γονιών του
Ο 34χρονος φαίνεται ότι προδόθηκε από την αγορά πέντε οχημάτων που έκανε το τελευταίο διάστημα - Για την αγορά ο δικηγόρος του απάντησε πως «παντρεύεται σε πέντε μέρες»
Για 50 ημέρες κατήγγειλε ότι έπεφτε θύμα εκβιασμού ο 13χρονος που παρέδωσε 370.000 ευρώ σε έναν 34χρονο και σε τέσσερις ανήλικους στον Βόλο.
Ο 34χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι προδόθηκε από την αγορά πέντε οχημάτων που έκανε το τελευταίο διάστημα, παραπέμφθηκε αρχικά να δικαστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο με την αυτόφωρη διαδικασία. Ωστόσο, μετά την κατάθεση της μητέρας του ανήλικου και την εξέταση των στοιχείων, το δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να αναβαθμιστεί η κατηγορία και είναι αναρμόδιο.
Όπως ανέφερε στην κατάθεσή της στο δικαστήριο η μητέρα του ανήλικου, στα μέσα Μαΐου διαπίστωσαν αρχικά ότι έλειπε από το σπίτι το ποσό των 70.000 ευρώ, το οποίο κρατούσαν προκειμένου να το καταθέσουν στην τράπεζα. «Ρωτήσαμε ποιος τα πήρε, γιατί δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης, αλλά κανείς δεν ήξερε», είπε η μητέρα, τονίζοντας πως αργότερα διαπίστωσε ότι έλειπαν επιπλέον 300.000 ευρώ.
«Τότε πήγαμε στην αστυνομία και ο γιος μας μάς είπε πως εκείνος πήρε τα λεφτά για να τα δώσει στον 34χρονο, επειδή τον εκβίαζε ότι θα κάνει κακό στον ίδιο και σε εμάς», δήλωσε η μητέρα.
Σύμφωνα με την οικογένεια του 13χρονου, το παιδί έπεσε θύμα εκβιασμού για σχεδόν δύο μήνες από τον 34χρονο και τους ανήλικους, οι οποίοι κατάφεραν να του αποσπάσουν το τεράστιο αυτό χρηματικό ποσό, απειλώντας ακόμα και να σκοτώσουν τον ίδιο και τους γονείς του.
«Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Δεν μπορεί να έχουμε εκβιασμό σε ανήλικο, ο οποίος εκείνη την ώρα δεν καταλαβαίνει το μέγεθος και το ύψος, φοβάται για τη ζωή του. Ήρθαμε σήμερα εδώ και παρά τρίχα να δικάσουμε πλημμέλημα, την ώρα που αναγκάζουν ένα παιδί, με συνεχείς απειλές και κίνδυνο της ζωής του, να παραδώσει τις εισπράξεις της οικογένειάς του», ανέφερε η συνήγορος της οικογένειας, Ανθούλα Ανάσογλου, τονίζοντας ότι ο πατέρας του ανήλικου διατηρεί 14 επιχειρήσεις και τα χρήματα προορίζονταν για κατάθεση.
Η ίδια επισήμανε ότι το παιδί θα πρέπει να εξεταστεί από παιδοψυχολόγο για τα τραύματα που υπέστη. «Είναι ξεκάθαρα εγκληματική οργάνωση», τόνισε η κυρία Ανάσογλου μιλώντας για τους κατηγορούμενους, ενώ επεσήμανε την ανάγκη προστασίας του 13χρονου.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο συνήγορος υπεράσπισης του 34χρονου, Γιώργος Βελησιώτης, έκανε λόγο για μια εξ αρχής παράξενη υπόθεση. «Ένα παιδί 13 ετών διακινεί τις τελευταίες 50 ημέρες σε μια φτωχογειτονιά του Βόλου ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους 370.000 ευρώ, χωρίς οι γονείς να πάρουν είδηση. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανασυναντήσει στην καριέρα μου», είπε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν μάρτυρες που αναφέρουν ότι ο 13χρονος αγόραζε παπούτσια, ρούχα και ξόδευε αρκετά χρήματα.
Όπως είπε ο κ. Βελησιώτης, η καταγγελία του ανήλικου που περιλαμβάνεται στη δικογραφία αναφέρει ότι οι κατηγορούμενοι τον εκβίαζαν ότι θα τον καταγγείλουν για δυναμιτάκια που έριξε και από φόβο μήπως οδηγηθεί στο δικαστήριο, τους έδωσε 370.000 ευρώ. «Αυτά τα πράγματα δεν στέκουν. Ήρθε σήμερα η μάρτυρας, άλλαξε την κατάθεσή της και είπε ότι απειλούσαν πως θα σκοτώσουν τον γιο της, τη μαμά και τον μπαμπά, και γι' αυτό φοβήθηκε και επί 50 ημέρες τους έδινε λεφτά. Αυτά τα πράγματα δεν στέκουν».
Ο ίδιος τόνισε ότι ζητήθηκε να διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον 13χρονο, αλλά και να ελεγχθεί από την ΑΑΔΕ αν τα χρήματα της οικογένειάς του ήταν νόμιμα.
Σχετικά με την αγορά τεσσάρων δικύκλων και ενός αυτοκινήτου μάρκας BMW, τα οποία φέρεται να πρόδωσαν τον 34χρονο, ο συνήγορός του υποστήριξε: «Ο εντολέας μου παντρεύεται σε πέντε ημέρες. Είναι μια μεγάλη οικογένεια, ο ίδιος εργαζόταν σε μεταφορικές εταιρείες και όλα τα μέλη της οικογένειας εργάζονται. Το να αγοράσουν μια τηλεόραση και ένα δίκυκλο συνηθίζεται. Δεν σημαίνει ότι επειδή τα αγόρασαν, εκβίασε κάποιον».
Ο 34χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι προδόθηκε από την αγορά πέντε οχημάτων που έκανε το τελευταίο διάστημα, παραπέμφθηκε αρχικά να δικαστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο με την αυτόφωρη διαδικασία. Ωστόσο, μετά την κατάθεση της μητέρας του ανήλικου και την εξέταση των στοιχείων, το δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να αναβαθμιστεί η κατηγορία και είναι αναρμόδιο.
Όπως ανέφερε στην κατάθεσή της στο δικαστήριο η μητέρα του ανήλικου, στα μέσα Μαΐου διαπίστωσαν αρχικά ότι έλειπε από το σπίτι το ποσό των 70.000 ευρώ, το οποίο κρατούσαν προκειμένου να το καταθέσουν στην τράπεζα. «Ρωτήσαμε ποιος τα πήρε, γιατί δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης, αλλά κανείς δεν ήξερε», είπε η μητέρα, τονίζοντας πως αργότερα διαπίστωσε ότι έλειπαν επιπλέον 300.000 ευρώ.
«Τότε πήγαμε στην αστυνομία και ο γιος μας μάς είπε πως εκείνος πήρε τα λεφτά για να τα δώσει στον 34χρονο, επειδή τον εκβίαζε ότι θα κάνει κακό στον ίδιο και σε εμάς», δήλωσε η μητέρα.
Σύμφωνα με την οικογένεια του 13χρονου, το παιδί έπεσε θύμα εκβιασμού για σχεδόν δύο μήνες από τον 34χρονο και τους ανήλικους, οι οποίοι κατάφεραν να του αποσπάσουν το τεράστιο αυτό χρηματικό ποσό, απειλώντας ακόμα και να σκοτώσουν τον ίδιο και τους γονείς του.
«Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Δεν μπορεί να έχουμε εκβιασμό σε ανήλικο, ο οποίος εκείνη την ώρα δεν καταλαβαίνει το μέγεθος και το ύψος, φοβάται για τη ζωή του. Ήρθαμε σήμερα εδώ και παρά τρίχα να δικάσουμε πλημμέλημα, την ώρα που αναγκάζουν ένα παιδί, με συνεχείς απειλές και κίνδυνο της ζωής του, να παραδώσει τις εισπράξεις της οικογένειάς του», ανέφερε η συνήγορος της οικογένειας, Ανθούλα Ανάσογλου, τονίζοντας ότι ο πατέρας του ανήλικου διατηρεί 14 επιχειρήσεις και τα χρήματα προορίζονταν για κατάθεση.
Η ίδια επισήμανε ότι το παιδί θα πρέπει να εξεταστεί από παιδοψυχολόγο για τα τραύματα που υπέστη. «Είναι ξεκάθαρα εγκληματική οργάνωση», τόνισε η κυρία Ανάσογλου μιλώντας για τους κατηγορούμενους, ενώ επεσήμανε την ανάγκη προστασίας του 13χρονου.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο συνήγορος υπεράσπισης του 34χρονου, Γιώργος Βελησιώτης, έκανε λόγο για μια εξ αρχής παράξενη υπόθεση. «Ένα παιδί 13 ετών διακινεί τις τελευταίες 50 ημέρες σε μια φτωχογειτονιά του Βόλου ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους 370.000 ευρώ, χωρίς οι γονείς να πάρουν είδηση. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανασυναντήσει στην καριέρα μου», είπε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν μάρτυρες που αναφέρουν ότι ο 13χρονος αγόραζε παπούτσια, ρούχα και ξόδευε αρκετά χρήματα.
Όπως είπε ο κ. Βελησιώτης, η καταγγελία του ανήλικου που περιλαμβάνεται στη δικογραφία αναφέρει ότι οι κατηγορούμενοι τον εκβίαζαν ότι θα τον καταγγείλουν για δυναμιτάκια που έριξε και από φόβο μήπως οδηγηθεί στο δικαστήριο, τους έδωσε 370.000 ευρώ. «Αυτά τα πράγματα δεν στέκουν. Ήρθε σήμερα η μάρτυρας, άλλαξε την κατάθεσή της και είπε ότι απειλούσαν πως θα σκοτώσουν τον γιο της, τη μαμά και τον μπαμπά, και γι' αυτό φοβήθηκε και επί 50 ημέρες τους έδινε λεφτά. Αυτά τα πράγματα δεν στέκουν».
Ο ίδιος τόνισε ότι ζητήθηκε να διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον 13χρονο, αλλά και να ελεγχθεί από την ΑΑΔΕ αν τα χρήματα της οικογένειάς του ήταν νόμιμα.
Σχετικά με την αγορά τεσσάρων δικύκλων και ενός αυτοκινήτου μάρκας BMW, τα οποία φέρεται να πρόδωσαν τον 34χρονο, ο συνήγορός του υποστήριξε: «Ο εντολέας μου παντρεύεται σε πέντε ημέρες. Είναι μια μεγάλη οικογένεια, ο ίδιος εργαζόταν σε μεταφορικές εταιρείες και όλα τα μέλη της οικογένειας εργάζονται. Το να αγοράσουν μια τηλεόραση και ένα δίκυκλο συνηθίζεται. Δεν σημαίνει ότι επειδή τα αγόρασαν, εκβίασε κάποιον».
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