Εκβίαζαν 50 μέρες τον 13χρονο για να πάρουν 370.000 ευρώ: Φοβόταν για τη ζωή τη δική του και των γονιών του

Ο 34χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι προδόθηκε από την αγορά πέντε οχημάτων που έκανε το τελευταίο διάστημα, παραπέμφθηκε αρχικά να

στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο με την αυτόφωρη διαδικασία. Ωστόσο, μετά την κατάθεση της μητέρας του ανήλικου και την εξέταση των στοιχείων, το δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να αναβαθμιστεί η κατηγορία και είναι αναρμόδιο.

Όπως ανέφερε στην κατάθεσή της στο δικαστήριο η μητέρα του ανήλικου, στα μέσα Μαΐου διαπίστωσαν αρχικά ότι έλειπε από το σπίτι το ποσό των

, το οποίο κρατούσαν προκειμένου να το καταθέσουν στην τράπεζα. «Ρωτήσαμε ποιος τα πήρε, γιατί δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης, αλλά κανείς δεν ήξερε», είπε η μητέρα, τονίζοντας πως αργότερα διαπίστωσε ότι έλειπαν επιπλέον

.



«Τότε πήγαμε στην αστυνομία και ο γιος μας μάς είπε πως εκείνος πήρε τα λεφτά για να τα δώσει στον 34χρονο, επειδή τον εκβίαζε ότι θα κάνει κακό στον ίδιο και σε εμάς», δήλωσε η μητέρα.





Σύμφωνα με την οικογένεια του 13χρονου, το παιδί έπεσε θύμα εκβιασμού για σχεδόν δύο μήνες από τον 34χρονο και τους ανήλικους, οι οποίοι κατάφεραν να του αποσπάσουν το τεράστιο αυτό χρηματικό ποσό, απειλώντας

τον ίδιο και τους γονείς του.

«Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Δεν μπορεί να έχουμε

σε ανήλικο, ο οποίος εκείνη την ώρα δεν καταλαβαίνει το μέγεθος και το ύψος, φοβάται για τη ζωή του. Ήρθαμε σήμερα εδώ και παρά τρίχα να δικάσουμε πλημμέλημα, την ώρα που αναγκάζουν ένα παιδί, με συνεχείς απειλές και κίνδυνο της ζωής του, να παραδώσει τις εισπράξεις της οικογένειάς του», ανέφερε η συνήγορος της οικογένειας, Ανθούλα Ανάσογλου, τονίζοντας ότι ο πατέρας του ανήλικου

και τα χρήματα προορίζονταν για κατάθεση.

Η ίδια επισήμανε ότι το παιδί θα πρέπει να εξεταστεί από

για τα τραύματα που υπέστη. «Είναι ξεκάθαρα εγκληματική οργάνωση», τόνισε η κυρία Ανάσογλου μιλώντας για τους κατηγορούμενους, ενώ επεσήμανε την ανάγκη προστασίας του 13χρονου.