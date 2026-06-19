Μέρλιν, η viral πάπια με την πράσινη φανέλα που έγινε εκπρόσωπος ποδοσφαίρου της εθνικής Μεξικού για το Μουντιάλ, δείτε βίντεο

Η πάπια γνώρισε μεγάλη δημοσιότητα αφότου εμφανίστηκε στους δρόμους της πόλης του Μεξικού με μία φανέλα της εθνικής ομάδας μαζί με τον ιδιοκτήτη της