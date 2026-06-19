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Μέρλιν, η viral πάπια με την πράσινη φανέλα που έγινε εκπρόσωπος ποδοσφαίρου της εθνικής Μεξικού για το Μουντιάλ, δείτε βίντεο
Η πάπια γνώρισε μεγάλη δημοσιότητα αφότου εμφανίστηκε στους δρόμους της πόλης του Μεξικού με μία φανέλα της εθνικής ομάδας μαζί με τον ιδιοκτήτη της
Όπως αναφέρει το afp, φοράει τη φανέλα με το νούμερο 12 και πλέον αναγνωρίζεται παντού. Φούρνοι έχουν αρχίσει και πουλάνε γλυκά με την εικόνα του Μέρλιν με την πράσινη φανέλα του, ενώ πολλοί δημοσιογράφοι του παίρνουν συνέντευξη και τον ρωτάνε για τις προβλέψεις του σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Το βράδυ πηγαίνει μαζί με χιλιάδες θαυμαστές στο «Fan Fest» του Μουντιάλ στην Πόλη του Μεξικού, όπου παρακολουθεί με αγωνία τους αγώνες της χώρας του.
Merlin, a domesticated duck wearing an El Tri jersey, has become an unlikely star of Mexico City's streets as World Cup fever grips the capital https://t.co/8lAhfZSwQg pic.twitter.com/dit1lFpDzx— Reuters (@Reuters) June 17, 2026
Μάλιστα, η FIFA έχρισε «εκπρόσωπο» ποδοσφαίρου της χώρας. Μετά τη νίκη με 1-0 ενάντια της Νότιας Κορέας και την πρόκριση στη φάση των «32» του Μουντιάλ το FOX Sports δημοσίευσε ένα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη που αποτυπώνει τον Μέρλιν ως γιγαντιαίο βασιλιά του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης.
Kings of Group A 👑— FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2026
Mexico powers themselves into the knockout rounds of the FIFA World Cup pic.twitter.com/b4iTZDdSZq
Πώς έγινε viral«Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύαμε ότι θα γινόταν τόσο viral», δήλωσε η 48χρονη πλανόδια πωλήτρια και ιδιοκτήτρια του Μέρλιν, Κάρλα Ιβέτ Γκόμεζ. «Περπατούσαμε (στην κεντρική λεωφόρο της Πόλης του Μεξικού) και ξαφνικά ένα κορίτσι τράβηξε ένα βίντεο, και τότε γίναμε viral», εξηγεί. Στο βίντεο, η Γκόμεζ φαίνεται να σπρώχνει ένα καροτσάκι με χυμούς μαζί με τον γιο της, ενώ ο Μέρλιν με την πράσινη φανέλα του Μεξικού προσπαθεί να μην μείνει πίσω. Τα φτερά του παραμένουν καλά κλειστά μέσα στη φανέλα του.
«Είναι μέλος της οικογένειας, είναι τα πάντα για μας»Μόλις ο Μέρλιν φτάσει στο παλάτι Bellas Artes ένας άνδρας ακούγεται μα φωνάζει: «Είναι η πάπια!». Αμέσως δεκάδες άτομα τρέχουν προς το μέρος του προκειμένου να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο, ενώ μερικοί προσπαθούν να τον χαϊδέψουν.
Πρόκειται για την τρίτη πάπια της οικογένειας Γκόμεζ. Ένας πελάτης τους τη χάρισε μετά το θάνατο της προκάτοχού της. Το όνομά της προέρχεται από τον θρυλικό μάγο της μεσαιωνικής μυθολογίας. «Είναι μέλος της οικογένειας», τονίζει ο 14χρονος Κριστιάν Γκόμεζ, που τη φροντίζει. «Είναι τα πάντα για μας», σημειώνει η μητέρα, που κουβαλάει μια τσάντα με νερό και αλλαξιά ρούχα. Ανά διαστήματα του βγάζουν το πουκάμισο για να ξεκουραστεί και να τεντώσει τα φτερά του.
Football 'ambassador' and fan favorite: a duck becomes a star in Mexico— AFP News Agency (@AFP) June 19, 2026
Merlin meets the journalists in the afternoon after a busy morning at Mexico's biggest TV station. His agenda is jam-packed, going late into the night so he can join thousands of admirers at the World Cup… pic.twitter.com/RSoqmDxElI
Ο φτερωτός φανατικός του ποδοσφαίρου τρώει φρούτα, λαχανικά, γρύλους, ψάρια και «κάθε τόσο ένα τάκο», ομολογεί η Κάρλα. Κατά την τελευταία του εξέταση, ο κτηνίατρος υπογράμμισε ότι «είναι υπέρβαρος και χοντρός».
Ο επόμενος σταθμός του είναι η ζώνη των οπαδών, όπου χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται κάτω από τη βροχή για να δουν τον αγώνα, και φυσικά τον Μέρλιν. «Θα τον ονομάσουν πρεσβευτή της FIFA στο Μεξικό. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή την αναφορά», υπογραμμίζει η Γκόμεζ.
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