Δεσμευόμαστε να τηρήσουμε την εκεχειρία με τον Λίβανο, λέει ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ
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Δεσμευόμαστε να τηρήσουμε την εκεχειρία με τον Λίβανο, λέει ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ

Το Ισραήλ παραμένει σταθερά δεσμευμένο σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός, έγραψε ο πρέσβης Γεχιέλ Λέιτερ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ

Δεσμευόμαστε να τηρήσουμε την εκεχειρία με τον Λίβανο, λέει ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ
Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε απόψε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

«Το Ισραήλ παραμένει σταθερά δεσμευμένο σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός», έγραψε ο πρέσβης Γεχιέλ Λέιτερ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

«Εάν η Χεζμπολάχ τιμήσει τη συμφωνία και παύσει τις εχθροπραξίες, αυτό θα απαντηθεί με ηρεμία», πρόσθεσε.

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