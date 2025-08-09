Ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η Άιντα Φιλντ συμπλήρωσαν 15 χρόνια γάμου - Η ανάρτηση του τραγουδιστή

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2006 και το 2010 ακολούθησε ο γάμος τους, ενώ έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, δύο γιους και δύο κόρες.

Δεκαπέντε χρόνια γάμου συμπλήρωσαν ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η Άιντα Φιλντ και ο διάσημος τραγουδιστής έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επέτειο-ορόσημο.Ο Γουίλιαμς μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δεκαπέντε φωτογραφίες, μία για κάθε χρόνο που έχουν περάσει μαζί, από τότε που παντρεύτηκαν, τονίζοντας ότι η κοινή τους πορεία είναι γεμάτη αγάπη, γέλια και με μια δόση τρέλας. «15 φωτογραφίες για 15 χρόνια αγάπης, γέλιου και ακριβώς της σωστής δόσης τρέλας», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή του.