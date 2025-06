Ο Λάκης Γαβαλάς και η Έλενα Γαλύφα έπεσαν θύματα χάκερ

fashion blogger





Στη συνέχεια, στην εκπομπή μίλησε και η Έλενα Γαλύφα εξηγώντας αναλυτικά, τι μηνύματα αντάλλαξε στο Messenger με το πρόσωπο που παρίστανε τον Λάκη Γαβαλά, και της ζητούσε άμεσα χρήματα. Η ίδια πρόσθεσε, ότι δεν έχει καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία, καθώς δεν θεωρεί ότι θα βρεθεί λύση.

Θύματα διαδικτυακής απάτης έπεσαν ο Λάκης Γαβαλάς και η Έλενα Γαλύφα , καθώς χάκαραν τον λογαριασμό του γνωστού σχεδιαστή μόδας στο Facebook, αλλά και την εφαρμογή του στο WhatsApp, στέλνοντας μηνύματα στις επαφές του με σκοπό να αποσπάσουν χρήματα. Μεταξύ αυτών που παραπλανήθηκαν ήταν και η, η οποία πίστεψε ότι βοηθά τον φίλο της και μετέφερε στους επιτήδειους περίπου 1.400 ευρώ.Ο Λάκης Γαβαλάς μόλις ενημερώθηκε για την απάτη έσπευσε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media για το συμβάν, ενώ την Παρασκευή 30 Μαΐου μίλησε στο «Πρωινό» και αρχικά εξήγησε, πώς «πήραν» τους κωδικούς του. «Πήρα ένα μήνυμα από τον Μιχάλη Ιατρόπουλο που μου έλεγε να πάρω έναν κωδικό για να τον βοηθήσω να κερδίσει σε ένα παιχνίδι, εγώ τον πήρα και αυτός ήταν ο κωδικός για να μπουν μέσα στο Facebook και στο what’s up μου. Και αφού πήραν τον what’s up μου, επικοινωνούσαν σαν να είμαι εγώ. Η Έλενα Γαλύφα δεν ξέρω πού τα έστειλε τα λεφτά. Δεν θα έλεγξε, θεώρησε ότι είμαι σε κίνδυνο. Δεν ξέρω πόσοι την πάτησαν. Έχουν στείλει σε όλο τον κόσμο. Το έκλεισα το what’s up μουΣε άλλο σημείο, εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με τους επιτήδειους και ζήτησε από τον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός: «Την έχουν πατήσει αρκετοί άνθρωποι, σε όσους μπορούσα, που με κάλεσαν, τους είπα ότι είναι χάκερ. Αυτοί είναι τόσο τραγικοί, και ενώ είμαι στο εξωτερικό και μία τεράστια εταιρεία που χειρίζεται αυτά τα θέματα, δεν μπόρεσε να βγάλει άκρη. Προσέξτε καλά, υπάρχουν τόσο επιτήδειοι που κλέβουν διαρκώς. Δεν καταλαβαίνω πόσο ειδικοί είναι».Το μήνυμα μου ήρθε μέσω messenger. Είχα μιλήσει με τον Λάκη καμιά ώρα πριν, και μου ήρθε ένα μήνυμα ότι θέλει μια χάρη, να του στείλω αυτά τα χρήματα, γιατί είχε ξεχάσει τις κάρτες του και πως θα μου τα πέρναγε το βράδυ. Εγώ δεν ασχολήθηκα περαιτέρω και από σεβασμό και διακριτικότητα, δεν ρώτησα τι τα θέλει. Ο Λάκης είναι φίλος μου, είπα ότι για να τα ζητάει, θα έχει λόγο. Έβαλα κατευθείαν τα λεφτά. Ρώτησα τον υποτιθέμενο Λάκη, αν ήθελε να του τα στείλω με IRIS τα λεφτά και μου είπε ότι δεν έχει, και το πίστεψα, γιατί ο Λάκης δεν ασχολείται με αυτά. Μετά ο υποτιθέμενος Λάκης μου είπε ότι “θα σου στείλω ενός παιδιού να τα βάλεις”. Και μου έστειλε την τράπεζα και όνομά του. Υπάρχει το όνομα του ανθρώπου που έγινε η κατάθεση. Το περίεργο είναι ότι μου είπε να κάνω άμεση πίστωση, οπότε εγώ τώρα δεν μπορώ να κάνω ανάκληση, γιατί έχουν φύγει τα χρήματα. Μετά μου ζητούσαν και άλλα χρήματα, άλλα 680 ευρώ. Είπα ότι μπορώ να στείλω από τον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό, αλλά μόνο με revolut και τα πέρασα. Δεν έχω πάει ακόμα στην αστυνομία, γιατί δεν πιστεύω ότι θα βγάλω άκρη