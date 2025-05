Κρις Μπράουν: Ελεύθερος με εγγύηση 5 εκατ. λίρες για επίθεση με μπουκάλι σε κλαμπ του Λονδίνου

Περιοριστικοί όροι και περιοδείες

Ο διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής Κρις Μπράουν αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση από βρετανικό δικαστήριο, έπειτα από την απαγγελία κατηγορίας για «» σε μουσικό παραγωγό με μπουκάλι σε νυχτερινό κλαμπ του Λονδίνου το 2023.Ο 36χρονος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει κερδίσει δύο βραβεία Grammy και είναι γνωστός για επιτυχίες όπως τα Loyal, Run It και Under the Influence, δεν ήταν παρών στο Δικαστήριο του Southwark κατά την ακρόαση για την εγγύηση, την Τετάρτη. Ο δικαστής αποφάσισε ότι θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι τη δίκη, εφόσον καταβάλει συνολικό ποσό 5 εκατ. λιρών ως εγγύηση - 4 εκατ. άμεσα και 1 εκατ. εντός επτά ημερών.Η υπόθεση αφορά περιστατικό στον χώρο διασκέδασης Tape στη συνοικία Μέιφερ, όπου ο Μπράουν φέρεται να επιτέθηκε σε μουσικό παραγωγό, χρησιμοποιώντας μπουκάλι τεκίλα ως όπλο. Ο τραγουδιστής είχε συλληφθεί την περασμένη Πέμπτη στο Σάλφορντ και παρέμεινε υπό κράτηση μέχρι την απόφαση για την εγγύηση, καθώς το αίτημά του είχε αρχικά απορριφθεί την Παρασκευή.Με την καταβολή της εγγύησης, ο Μπράουν μπορεί να ξεκινήσει κανονικά την παγκόσμια περιοδεία του, η οποία αρχίζει στις 8 Ιουνίου στο Άμστερνταμ και περιλαμβάνει εμφανίσεις σε Μάντσεστερ, Λονδίνο, Κάρντιφ, Μπέρμιγχαμ και Γλασκώβη μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο.Ο δικαστής διέταξε επίσης την παράδοση του διαβατηρίου του καλλιτέχνη, εκτός αν πρόκειται να ταξιδέψει στο πλαίσιο της περιοδείας. Ανάμεσα στους περιοριστικούς όρους περιλαμβάνεται η υποχρέωση να διαμένει σε γνωστή διεύθυνση που έχει γνωστοποιηθεί στο δικαστήριο, η απαγόρευση επαφής με το φερόμενο θύμα, η μη προσέγγιση του κλαμπ Tape και η απαγόρευση αίτησης για διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα.Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 20 Ιουνίου, ανάμεσα στις συναυλίες στο Στάδιο Principality του Κάρντιφ και στο Tottenham Hotspur Stadium του Λονδίνου.