Μπιλ Γκέιτς: Χωρίς ειλικρίνεια δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, έπρεπε να φύγω, δήλωσε η πρώην σύζυγος του για το διαζύγιο

Ήταν ένα από τα πιο ισχυρά και πολυσυζητημένα ζευγάρια των τελευταίων δεκαετιών. Κι όμως, όπως παραδέχεται σήμερα η Μελίντα Φρενς Γκέιτς , η απόφαση να βάλει τέλος στον γάμο της με τον Μπιλ Γκέιτς είχε παρθεί πρώτα μέσα της, πολύ πριν γίνει επίσημη. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο The Late Show with Stephen Colbert, η πρώην σύζυγος του μεγιστάνα μίλησε για το προσωπικό της ταξίδι, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου «The Next Day».Αναφερόμενη στον χωρισμό της, η Μελίντα Φρενς Γκέιτς, εξήγησε πως η απόφαση δεν ήρθε απότομα, αλλά ως αποτέλεσμα μιας βαθύτερης συνειδητοποίησης ότι τα θεμέλια της σχέσης είχαν διαβρωθεί. «Για να έχεις μια σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη, που ήταν αυτό που ήθελα στον γάμο, πρέπει και οι δύο σύντροφοι να είναι ειλικρινείς μεταξύ τους. Και αν αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν υπάρχει ούτε οικειότητα ούτε εμπιστοσύνη. Οπότε, στο τέλος, έπρεπε να φύγω», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο γάμος τους έληξε επίσημα τον Μάιο του 2021, έπειτα από 27 χρόνια κοινής ζωής και την απόκτηση τριών παιδιών. Παρά τον «θόρυβο» που είχε προκαλέσει τότε το διαζύγιο, η ίδια σήμερα δηλώνει ήρεμη και έτοιμη για το επόμενο κεφάλαιο. Όπως αποκάλυψε στον Στίβεν Κόλμπερτ, βρίσκεται ήδη σε μια νέα σχέση, την οποία χαρακτήρισε «ευτυχισμένη», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.Σε άλλη συνέντευξή της, στο Good Morning America στις 14 Απριλίου, η Μελίντα Γκέιτς χαρακτήρισε την εμπειρία του διαζυγίου επώδυνη, αλλά παραδέχτηκε πως μέσα από αυτήν εξελίχθηκε «Κατέληξα να πάρω κάποια μαθήματα και υπήρξε και ανάπτυξη μέσα σε όλο αυτό», εξήγησε.Η ίδια ελπίζει ότι η ανοιχτή της στάση απέναντι στον χωρισμό, όπως αποτυπώνεται και στο βιβλίο της, θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλους ανθρώπους που βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις. Στο «The Next Day» περιγράφει ακόμη και εφιάλτες που είχε κατά τη διάρκεια της κρίσης, συμπεριλαμβανομένου ενός στον οποίο έπεφτε από έναν γκρεμό. «Όσο δραματικό και αν ακούγεται κατάλαβα εκείνη τη στιγμή πως θα έπρεπε να πάρω μια απόφαση και ότι θα έπρεπε να την πάρω μόνη μου», έγραψε.Από την πλευρά του, ο Μπιλ Γκέιτς έχει μιλήσει για τον αντίκτυπο του διαζυγίου, χαρακτηρίζοντάς το, σε συνέντευξή του στους Times του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιανουάριο του 2025, ως «δύσκολο» και ως «το λάθος για το οποίο μετανιώνω περισσότερο». Επίσης, είχε δηλώσει πως πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της ζωής του, λέγοντας: «Υπάρχουν και άλλα, αλλά κανένα δεν έχει τη σημασία αυτού».Φωτογραφία: GETTY/ IDEAL IMAGES