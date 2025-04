Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον αποκάλυψε, ότι έκλαψε όταν είδε πρώτη φορά το «Black Panther»

.

ηθοποιός

Μια ιδιαίτερη προσωπική στιγμή μοιράστηκε ο Ντένζελ Ουάσινγκτον στο νέο ντοκιμαντέρ «», αποκαλύπτοντας, πως ένιωσε συγκίνηση, βλέποντας για πρώτη φορά την ταινία « Black Panther » του 2018. Όπως είπε, «έκλαψα λίγο» και περιέγραψε την εμπειρία του ως μια στιγμή περηφάνιας και μετάβασης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ένιωσα πως η σκυτάλη είχε δοθεί». Ο βραβευμένος ηθοποιός, που δεν εκφράζει συχνά δημόσια τα συναισθήματά του, σχολίασε πόσο τον επηρέασε η επιτυχία των νεότερων καλλιτεχνών και η απήχηση της ταινίας στην παγκόσμια κοινότητα.Συγκεκριμένα, ο 70χρονος ηθοποιός αναφερόμενος στην πρώτη φορά, που είδε την ταινία «Black Panther»«Έκλαψα λίγο όταν είδα το Black PantherΉμουν στο Μπρόντγουεϊ, έπαιζα στο "The Iceman Cometh", και πήγα στην πρεμιέρα χωρίς να με ενδιαφέρει το κόκκινο χαλί και όλα αυτά. Πήγα στα παρασκήνια και είδα τον Τσάντ και τον Ράιαν. Μίλησα μαζί τους και μετά κάθισα να δω την ταινία και ένιωσα, πως η σκυτάλη είχε δοθεί. Είπα μέσα μου “ουάου, αυτά τα νέα παιδιά έχουν προχωρήσει”. Δεν ξέρω αν η λέξη είναι “ανακούφιση”, αλλά ένιωσα περήφανος για όσα είχαν καταφέρει και για το πού πήγαιναν».Ο εννέα φορές υποψήφιος για Όσκαρ και δύο φορές βραβευμένος ηθοποιός, υπογράμμισε πως εκείνη η στιγμή τον έκανε να πιστέψει, ότι το μέλλον του κινηματογράφου βρίσκεται σε καλά χέρια. «Ξέρεις, τότε δεν ήξερα, ότι θα έκαναν ένα δισεκατομμύριο δολάρια, αλλά το έκαναν. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για εμένα».Το «Number One on the Call Sheet», που έκανε πρεμιέρα στις 28 Μαρτίου, είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο επεισόδιο, με τίτλο «», σε σκηνοθεσία, περιλαμβάνει συνεντεύξεις από σπουδαία ονόματα όπως ο Ουάσινγκτον, ο Έντι Μέρφι , ο Μόργκαν Φρίμαν , ο Γουίλ Σμιθ και ο Τζέιμι Φοξ . Το δεύτερο μέρος, «», σε σκηνοθεσία, δίνει τον λόγο σε γυναίκες όπως η Χάλι Μπέρι , η Άντζελα Μπάσετ , η Βαϊόλα Ντέιβις , η Γκαμπριέλ Γιούνιον , η Σίνθια Ερίβο και ηΣτο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται επίσης οικαι, ενώ αποτίουν φόρος τιμής στον Τσάντγουικ Μπόουζμαν, που έφυγε από τη ζωή το 2020 , σε ηλικία 43 ετών από καρκίνο του παχέος εντέρου.Τον περασμένο Νοέμβριο, oμιλώντας στην εκπομπή «Today», αποκάλυψε ότι ο Κούγκλερ γράφει έναν ρόλο ειδικά για εκείνον, στην επερχόμενη τρίτη ταινία «Black Panther».: Shutterstock