Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απάντησε στο πότε θα παντρευτεί την Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ

Ο 40χρονος ποδοσφαιριστής διατηρεί σχέση με το 31χρονο μοντέλο από το 2016 και μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες. Η Ροντρίγκεζ ζει παράλληλα και με τα υπόλοιπα τρία παιδιά του Ρονάλντο, με τα οποία έχει εξαιρετικές σχέσεις. Το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ δημόσια αν είναι αρραβωνιασμένο, ωστόσο φίλοι του μοντέλου, την πειράζουν συχνά για το πότε θα γίνει ο γάμος τους.



Σε συνέντευξή της για το ριάλιτι σόου του Netflix «I Am Georgina», η 31χρονη αποκάλυψε πως οι φίλοι της αστειεύονται διαρκώς για τον γάμο: «Πάντα με ρωτάνε "πότε είναι ο γάμος;" Από τότε που βγήκε το τραγούδι της Τζένιφερ Λόπεζ "The Ring Or When", άρχισαν να μου το τραγουδάνε. Αυτό δεν εξαρτάται από εμένα».



Ο Ρονάλντο επιμένει ωστόσο, πως ο γάμος τους θα γίνει όταν νιώσουν το κατάλληλο «κλικ», δηλαδή όταν η στιγμή είναι σωστή και όλα στη ζωή τους θα είναι σε μία τάξη. Ο Πορτογάλος σταρ δήλωσε σχετικά: «Πάντα της λέω, "όταν νιώσουμε το κλικ". Όπως όλα στη ζωή μας, και εκείνη ξέρει ακριβώς τι εννοώ. Μπορεί να γίνει σε έναν χρόνο, μπορεί σε έξι μήνες, μπορεί και σε έναν μήνα. Είμαι 1000% σίγουρος ότι θα συμβεί».

Κριστιάνο Ρονάλντο προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με το πότε θα παντρευτεί τη σύντροφο και μητέρα των δύο παιδιών του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ , δηλώνοντας πως ο γάμος τους θα γίνει, «όταν νιώσουν το κλικ».Η δήλωσή του αυτή έρχεται λίγο καιρό μετά τον ιδιαίτερο τρόπο, με τον οποίο ευχήθηκε στη σύντροφό του για τα γενέθλιά της, τον περασμένο Ιανουάριο. Συγκεκριμένα, ο Ρονάλντο δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία τους από το γυμναστήριο. «Για τη μητέρα, τη σύντροφο, τη φίλη, τη γυναίκα μου… Χρόνια πολλά, αγάπη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram και πρόσθεσε: «Το φως σου μας φωτίζει και η αγάπη σου μας παρασύρει».